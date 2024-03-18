Красивий міф чи правда: чи дійсно потрібно проходити 10 тисяч кроків щодня

Існує думка, що людина повинна проходити 10 000 кроків щодня, щоб не мати проблем зі здоров'ям, жити довше і залишатися в формі. Та чи дійсно це так?

Що дає 10 тисяч кроків і чому саме стільки

Насправді, норму про 10 тисяч кроків придумали зовсім не лікарі, а маркетологи. Історія доволі цікава. У 60-х роках минулого століття в Японії фірмою Yamasa Toki був розроблений перший в світі крокомір, який називався "Манпо-Кей". У перекладі з японської мови назва означала "вимірювач 10 000 кроків". Маркетологи вирішили назвати пристрій саме так, тому що ієрогріф, який позначає число 10 тисяч, нагадав їм фігуру людини, що крокує.

Реклама пристрою виявилася настільки успішною, що невдовзі шановні наукові організації, зокрема, Американський кардіологічний фонд та Національний форум із проблем надмірної ваги у Великій Британії, підхопили ідею про те, що на день потрібно проходити саме десять тисяч кроків.

Скільки корисно ходити кроків на день

Погодьтеся, що твердження "сьогодні я зробила/в 10 000 кроків" звучить гордо. Але універсальність цієї норми видається сумнівною. Насамперед, тому, що всі ми різні і, якщо одна людина може пройти кроки черепашою ходою, то інша запросто подолає їх горами з рюкзаком за плечима. Вплив від таких типів активності буде зовсім іншим.

Тому сучасні рекомендації базуються не так на щоденній кількості кроків, а в типі навантаження та його тривалості. Згідно з ВООЗ, людям від 18 до 64 років потрібно ходити 20 хвилин на день без перерви. А також додати до цього 75-150 хвилин інтенсивного навантаження, наприклад, йоги, фітнесу, аеробіки, силових тренувань.

За даними Міжнародного журналу поведінкового харчування та фізичної активності, дорослі чоловіки і жінки повинні робити щодня не менше 7000-11000 кроків для збереження гарної фізичної форми. А в ВООЗ вважають, що для жителів великих міст нормою є проходження 5000 кроків на день (що дорівнює, приблизно, 2,5 км).

Звичайно, чим більше ви ходите, тим краще. Тому, якщо вам легко дається позначка у 10 тисяч кроків, можете не зупинятися на досягнутому. Важлива, власне не сама ходьба, а фізичні навантаження та кількість калорій, які спалюються під час їх виконання. Для оцінки використовують розумні годинники і фітнес браслети, які враховують стать, вік, зріст, вагу людини і розрізняються різні види активності.

Скільки кроків потрібно проходити на тиждень: останні дослідження

Скільки кроків потрібно проходити на тиждень / Фото: Unsplash

Нове дослідження, яке опублікували на платформі здоров'я і благополуччя Vitality Global, показало, якщо протягом двох років тричі на тиждень проходити 5000 кроків, то це допоможе подовжити життя людини на цілих три роки. А ще така активність допомагає зменшити витрати на медичне обслуговування пішоходів приблизно на 13%.

Під час дослідження вчені створили так званий "Індекс життєвих звичок", в якому проаналізували поведінку та звички одного мільйона учасників у Великій Британії та Південній Африці (між 2013 та 2023 роками). Головна мета роботи полягала в тому, щоб знайти найкращі способи, які формують і підтримують здорові звички протягом всього життя.

Як пояснив засновник Discovery Vitality Адріан Гор, дані показали, що здорові звички, зокрема і ходіння 5000 кроків щодня, суттєво впливають на якість і тривалість життя. Навіть невелика кількість фізичної активності має довгострокові наслідки.

Чому ходити пішки корисно

Ходіння вважається найдоступнішим способом підтримати мінімальний рівень рухливості людини. Якщо ви регулярно виходите на прогулянку, ось які позитивні бонуси отримуєте:

зміцнення суглобів;

нормалізацію тиску;

зниження ризику розвитку цукрового діабету II типу, серцево-судинних захворювань, неврологічних та ендокринних хвороб;

зниження стресу.

Крім цього, інтенсивні піші прогулянки допомагають схуднути. Тому варто додати 30-хвилинну швидку ходьбу до свого щоденного розкладу. Так ви спалюватимете на 100-200 ккал на день більше.

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