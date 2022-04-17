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Куди звернутись у разі потреби препаратів під час ослаблення імунітету: контакти в областях України

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Куди звернутись у разі потреби препаратів під час ослаблення імунітету: контакти в областях України

ТСН.ua

Важлива інформація для людей з трансплантованими матеріалами. 

Для отримання імуносупресивних лікарських засобів особам з трансплантованими матеріалами можна звертатись за контактними даними по областях, повідомляє МОЗ.

Список контактів

  • Вінницька: Жовнір Тетяна Георгіївна, +380674305925
  • Волинська: Говор Євгенія Борисівна, +380509472890
  • Дніпропетровська: Назаренко Віталій Юрійович,+380631816770
  • Житомирська: Стадник Марина Володимирівна, +380500705191
  • Івано-Франківська: Вівчаренко Богдан Мирославович, +380666455988
  • Київ: Коровинченко Дарья, +380930308308
  • Київська: Ходак Христина Миколаївна, +380995201564
  • Кіровоградська: Гатич Анатолій Іванович, +380507263225
  • Львівська: Жук Ростислав Андрійович, +380505402075
  • Миколаївська: Бачинський Дмитро Васильович, +380977769152
  • Одеська: Сагатович Віктор Анатолійович, +380509364846
  • Полтавська: Панченко Олексій Миколайович, +380956294960
  • Рівненська: Сичик Віктор Миколайович, +380660394547
  • Тернопільська: Сусла Олександр Богданович, +380671193463
  • Ужгородська: Стрижак Василь Васильович, +380994441945
  • Хмельницька: Підмурняк Олексій Олексійович, +380679453771
  • Черкаська: Королевич Оксана, +380677071657
  • Чернівецька: Шкіопу Галина Василівна, +380956643871
  • Загалом по Україні: Смирнов Валентин, +380936763637

Також в МОЗ України повідомили, що Україна отримала 209.6 тисяч упаковок Тенофовір/ Ламівудін/Долутегравір, які використовуються для антиретровірусної терапії. Цієї кількості повинно вистачити ВІЛ-позитивним громадянам України на 3-6 місяців. Наразі розпочато транспортування ліків АТР до більшої частини областей України. Звичайно, враховується військова ситуація в кожному регіоні.

В Україні навіть під час дії воєнного стану продовжують надавати всю необхідну допомогу людям з ВІЛ-інфекцією. Якщо ви її потребуєте, варто звернутися за цим посиланням. Для тих громадян України, які виїхали за кордон, також доступна допомога. Її можна знайти тут.

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