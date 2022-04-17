Куди звернутись у разі потреби препаратів під час ослаблення імунітету: контакти в областях України

Важлива інформація для людей з трансплантованими матеріалами.
Для отримання імуносупресивних лікарських засобів особам з трансплантованими матеріалами можна звертатись за контактними даними по областях, повідомляє МОЗ.
Список контактів
- Вінницька: Жовнір Тетяна Георгіївна, +380674305925
- Волинська: Говор Євгенія Борисівна, +380509472890
- Дніпропетровська: Назаренко Віталій Юрійович,+380631816770
- Житомирська: Стадник Марина Володимирівна, +380500705191
- Івано-Франківська: Вівчаренко Богдан Мирославович, +380666455988
- Київ: Коровинченко Дарья, +380930308308
- Київська: Ходак Христина Миколаївна, +380995201564
- Кіровоградська: Гатич Анатолій Іванович, +380507263225
- Львівська: Жук Ростислав Андрійович, +380505402075
- Миколаївська: Бачинський Дмитро Васильович, +380977769152
- Одеська: Сагатович Віктор Анатолійович, +380509364846
- Полтавська: Панченко Олексій Миколайович, +380956294960
- Рівненська: Сичик Віктор Миколайович, +380660394547
- Тернопільська: Сусла Олександр Богданович, +380671193463
- Ужгородська: Стрижак Василь Васильович, +380994441945
- Хмельницька: Підмурняк Олексій Олексійович, +380679453771
- Черкаська: Королевич Оксана, +380677071657
- Чернівецька: Шкіопу Галина Василівна, +380956643871
- Загалом по Україні: Смирнов Валентин, +380936763637
Також в МОЗ України повідомили, що Україна отримала 209.6 тисяч упаковок Тенофовір/ Ламівудін/Долутегравір, які використовуються для антиретровірусної терапії. Цієї кількості повинно вистачити ВІЛ-позитивним громадянам України на 3-6 місяців. Наразі розпочато транспортування ліків АТР до більшої частини областей України. Звичайно, враховується військова ситуація в кожному регіоні.
В Україні навіть під час дії воєнного стану продовжують надавати всю необхідну допомогу людям з ВІЛ-інфекцією. Якщо ви її потребуєте, варто звернутися за цим посиланням. Для тих громадян України, які виїхали за кордон, також доступна допомога. Її можна знайти тут.