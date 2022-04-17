Куди звернутись у разі потреби препаратів під час ослаблення імунітету: контакти в областях України

Куди звернутись у разі потреби препаратів під час ослаблення імунітету: контакти в областях України

Важлива інформація для людей з трансплантованими матеріалами.

Для отримання імуносупресивних лікарських засобів особам з трансплантованими матеріалами можна звертатись за контактними даними по областях, повідомляє МОЗ.

Список контактів

Вінницька: Жовнір Тетяна Георгіївна, +380674305925

Волинська: Говор Євгенія Борисівна, +380509472890

Дніпропетровська: Назаренко Віталій Юрійович,+380631816770

Житомирська: Стадник Марина Володимирівна, +380500705191

Івано-Франківська: Вівчаренко Богдан Мирославович, +380666455988

Київ: Коровинченко Дарья, +380930308308

Київська: Ходак Христина Миколаївна, +380995201564

Кіровоградська: Гатич Анатолій Іванович, +380507263225

Львівська: Жук Ростислав Андрійович, +380505402075

Миколаївська: Бачинський Дмитро Васильович, +380977769152

Одеська: Сагатович Віктор Анатолійович, +380509364846

Полтавська: Панченко Олексій Миколайович, +380956294960

Рівненська: Сичик Віктор Миколайович, +380660394547

Тернопільська: Сусла Олександр Богданович, +380671193463

Ужгородська: Стрижак Василь Васильович, +380994441945

Хмельницька: Підмурняк Олексій Олексійович, +380679453771

Черкаська: Королевич Оксана, +380677071657

Чернівецька: Шкіопу Галина Василівна, +380956643871

Загалом по Україні: Смирнов Валентин, +380936763637

Також в МОЗ України повідомили, що Україна отримала 209.6 тисяч упаковок Тенофовір/ Ламівудін/Долутегравір, які використовуються для антиретровірусної терапії. Цієї кількості повинно вистачити ВІЛ-позитивним громадянам України на 3-6 місяців. Наразі розпочато транспортування ліків АТР до більшої частини областей України. Звичайно, враховується військова ситуація в кожному регіоні.

В Україні навіть під час дії воєнного стану продовжують надавати всю необхідну допомогу людям з ВІЛ-інфекцією. Якщо ви її потребуєте, варто звернутися за цим посиланням. Для тих громадян України, які виїхали за кордон, також доступна допомога. Її можна знайти тут.