Лайфгаки для схуднення: що робила дівчина, яка скинула майже 50 кілограмів за рік

Міллі Слейтер, 20-річна менеджерка з маркетингу з Нортгемптонширу, Англія, опублікувала відео, на якому вона показала результати своєї карколомної трансформації — на початку року вона вважила 115 кг, а за рік схудла на 48 кг.

Міллі Слейтер до схуднення/ фото nypost.com

Міллі Слейтер після схуднення/ фото nypost.com

Відео зібрало 350 000 переглядів, а коментатори називали Слейтер джерелом натхнення та просили, щоб вона поділилася секретами схуднення.

Найкраща вправа для схуднення "12-3-30"

Дівчина розповіла, що вона перепробувала безліч модних, але невдалих дієт. Дівчина пішла до спортзалу і почала стежити за споживанням калорій, контролювати необхідний рівень їхнього дефіциту та споживати достатню кількість білка.

Щодо тренувань, то Слейтер досягла своїх цілей саме завдяки вправам. Дівчина почала займатися важкою атлетикою, що зробило її походи до спортзалу менш нудними, а потім почала займатися ходьбою з обтяженнями на похилій доріжці. Менеджерка ніколи особливо не любила біг, а така ходьба виявилася для неї найбільш вдалим варіантом для схуднення.

Вона поділилася секретом свого тренування — це ходьба на біговій доріжці "12-3-30". Що це означає? Потрібно встановити нахил бігової доріжки на 12%, ходити 30 хвилин в темпі 3 милі, або 5 кілометрів, на годину.

"Дуже важливо знайти форму вправ, яка вам подобається. Раніше я вважала, що не вмію бігати, тому не маю жодних шансів. Але потрібно просто більше ходити пішки та бути більш активним — це все, що вам потрібно", — запевнила Слейтер.

Тренування "12-3-30" дівчина виконує п'ять разів на тиждень відповідно до рекомендацій займатися дорослим щонайменше 150 хвилин активності помірної інтенсивності або щонайменше 75 хвилин активності високої інтенсивності на тиждень.

За словами Слейтер, тренування під нахилом революціонізували її тіло та розум, вона почала почувати себе не лише сильною, а й впевненою.

Дівчина закликає інших, хто намагається схуднути, знайти вправи, які подобаються, та документувати свій прогрес у схудненні за допомогою фото, щоб таким чином мотивувати себе ще більше. "Я ніколи не думала, що зможу схуднути, особливо так сильно. Тому мені регулярно доводиться нагадувати собі, як далеко я просунулася, і нагадувати собі, що я можу пишатися собою", — підкреслила дівчина.

Користь вправи ходьби під ухилом "12-3-30"

Доведено, що людина вагою 150 фунтів, яка займається вправою "12-3-30", за 30 хвилин спалює 300 калорій.

Як свідчить проведене дослідження, учасники спалювали на 17% більше калорій за умови нахилу 5% і на 32% більше калорій за умови нахилу 10%, ніж під час ходьби рівною поверхнею.

Ходьба під нахилом допомагає побудувати гарні сідничні м’язи, чотириголові м’язи, підколінні сухожилля та литки. Але її переваги стосуються не лише фізичного стану. Як зазначає доктор Роберт Глаттер, сертифікований лікар невідкладної допомоги: "Ходьба в помірному та інтенсивному темпі може покращити пам’ять, сон, когнітивні функції".

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