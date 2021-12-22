Легко і просто: новорічні десерти нашвидкуруч

Легко і просто: новорічні десерти нашвидкуруч

Чим менше інгредієнтів та простіше рецепт, тим краще!

Ці небанальні десерти зможе приготувати навіть людина, яка жодного разу не підходила до духовки.

Горішки пекан з корицею та какао

Візьміть склянку горішків пекан, трохи какао-порошку, мелену корицю та цукор. Нагрійте вершкове малсо, додайте спеції, горіхи, а потім запікайте до появи аромату та теплої. Новорічно-різдвяний десерт готовий!

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Груша у пряному соусі

Склад соус містить гіркий шоколад, мелену корицю, мускатний горіх, запашний перець та гвоздику.

У порції - лише 217 калорій. Рецепт простий, як і обіцяли.

Інгредієнти

4 середньостиглі груші

3/4 склянки несолодкого яблучного соку

1/4 склянки червоного сухого вина

паличка кориці

Пряний шоколадний соус

100 г гіркого шоколаду

дрібка меленої кориці

дрібка меленого мускатного горіху

дрібка меленого запашного перцю

дрібка меленої гвоздики

Приготування

У кожної груші видаліть серцевину, залишивши плодоніжку неушкодженою. Очистіть. Якщо необхідно, відріжте нижню частину, щоб вони стояли вертикально. У скороварці чи сотейнику змішайте яблучний сік, вино і додайте паличку кориці.

Покладіть груші у суміш. Накрийте кришкою. Готуйте 7 хвилин. Перекладіть груші на десертні тарілки.

Шоколад і спеції змішайте у мисці, поставте у мікрохвильову піч чи на парову баню. Нагрівайте до 2-3 хвилин, помішуючи кожні 30 секунд, поки шоколад не розтане. Полийте груші соусом перед подачею.

Печиво з желейною серединкою

Інгредієнти

1/2 склянки вершкового масла, розм’якшеного

1 склянка цукру

1 яйце

1/2 чайної ложки ванільного екстракту

1 1/2 склянки борошна

1/2 чайної ложки солі

джем

Приготування

Зробіть тісто, змішавши вологі інгредієнти, а потім додайте борошно і сіль. Покладіть тісто в холодильник принаймні на 3-4 години або на ніч. Охолодження тіста для печива насправді допомагає йому зберегти ідеальну форму відбитка пальця, коли вони пізніше будуть у духовці.

Зробіть з тіста кульки кульки з тіста діаметром 3-5 см і покладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Натисніть великим пальцем на кожне печиво, але переконайтеся, що не натискайте занадто сильно, аби тісто не розірвалося.

Випікайте 10-12 хвилин, а після охолодження покладіть джем у центр кожного печива.

Kiersten Hickman

Легкі яблучно-журавлині чіпси

Волоські горіхи, мелена кориця, журавлина, коричневий цукор — це аромат Нового року та Різдва.

Інгредієнти

1 ст. ложка вершкового масла

3/4 склянки звичайного вівсянки

1/4 склянки подрібнених волоських горіхів

3 ст. ложки рідкого меду

1/2 чайної ложки меленої кориці

1/2 фунта кулінарних яблук, очищених від шкірки, серцевини та нарізаних скибочками

3/4 склянки свіжої або замороженої журавлини

1/4 склянки коричневого цукру

3/4 склянки апельсинового соку

2 ст. ложки кукурудзяного крохмалю

Приготування

Розтопіть вершкове масло. Додайте овес, волоські горіхи, 3 ст. ложки меду і 1/2 чайної ложки кориці. Розігрівайте 5-8 хвилин, поки овес і волоські горіхи не почнуть підсмажуватися. Перекладіть суміш на тарілку для охолодження.

Додайте яблука, журавлину, коричневий цукор. У невеликій мисці змішайте апельсиновий сік і кукурудзяний крохмаль. Додайте до яблучної суміші і перемішайте. Готуйте на вогні ще 30 хвилин.

Дайте охолонути 10 хвилин перед подачею.

Банани в темному шоколаді

Занурення скибочок банана в темний шоколад не вимагає майже ніяких кухонних навичок.

Інгредієнти

2 банани, очищені і нарізані на третини

6 паличок для морозива

200 г молочного шоколаду

2 ч. ложки кокосової олії

2 ст. ложки подрібненої м'якоті кокоса

2 ст. ложки подрібненого підсмаженого мигдалю

1⁄2 чайної ложки морської солі в пластівцях

Приготування

Застеліть деко вощеним папером. Вставте паличку в кожен шматочок банана. Розкладіть шматочки банана на деко. Заморозьте до твердого стану.

З’єднайте шоколад і кокосове масло. нагрійте на паровій бані.

Занурте кожен шматочок банана в розтоплений шоколад по одному. Посипте шматочки банана кокосом, мигдалем, морською сіллю в пластівцях.

Викладіть на підготовлений деко. Поставте в холодильник до затвердіння, приблизно на 20 хвилин.