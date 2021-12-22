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Легко і просто: новорічні десерти нашвидкуруч

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Легко і просто: новорічні десерти нашвидкуруч

Waterbury Publications, Inc.

Чим менше інгредієнтів та простіше рецепт, тим краще!

Ці небанальні десерти зможе приготувати навіть людина, яка жодного разу не підходила до духовки.

Горішки пекан з корицею та какао

Візьміть склянку горішків пекан, трохи какао-порошку, мелену корицю та цукор. Нагрійте вершкове малсо, додайте спеції, горіхи, а потім запікайте до появи аромату та теплої. Новорічно-різдвяний десерт готовий!

Shutterstock / ©
Shutterstock

Груша у пряному соусі

Склад соус містить гіркий шоколад, мелену корицю, мускатний горіх, запашний перець та гвоздику. 

У порції - лише 217 калорій. Рецепт простий, як і обіцяли.

Інгредієнти

  • 4 середньостиглі груші
  • 3/4 склянки несолодкого яблучного соку
  • 1/4 склянки червоного сухого вина
  • паличка кориці

Пряний шоколадний соус

  • 100 г гіркого шоколаду
  • дрібка меленої кориці
  • дрібка меленого мускатного горіху
  • дрібка меленого запашного перцю
  • дрібка меленої гвоздики

Приготування

У кожної груші видаліть серцевину, залишивши плодоніжку неушкодженою. Очистіть. Якщо необхідно, відріжте нижню частину, щоб вони стояли вертикально. У скороварці чи сотейнику змішайте яблучний сік, вино і додайте паличку кориці.

Покладіть груші у суміш. Накрийте кришкою. Готуйте 7 хвилин. Перекладіть груші на десертні тарілки.

Шоколад і спеції змішайте у мисці, поставте у мікрохвильову піч чи на парову баню. Нагрівайте до 2-3 хвилин, помішуючи кожні 30 секунд, поки шоколад не розтане. Полийте груші соусом перед подачею.

Печиво з желейною серединкою

Інгредієнти

  • 1/2 склянки вершкового масла, розм’якшеного
  • 1 склянка цукру
  • 1 яйце
  • 1/2 чайної ложки ванільного екстракту
  • 1 1/2 склянки борошна
  • 1/2 чайної ложки солі
  • джем

Приготування

Зробіть тісто, змішавши вологі інгредієнти, а потім додайте борошно і сіль. Покладіть тісто в холодильник принаймні на 3-4 години або на ніч. Охолодження тіста для печива насправді допомагає йому зберегти ідеальну форму відбитка пальця, коли вони пізніше будуть у духовці.

Зробіть з тіста кульки кульки з тіста діаметром 3-5 см і покладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Натисніть великим пальцем на кожне печиво, але переконайтеся, що не натискайте занадто сильно, аби тісто не розірвалося.

Випікайте 10-12 хвилин, а після охолодження покладіть джем у центр кожного печива. 

Kiersten Hickman / ©
Kiersten Hickman

Легкі яблучно-журавлині чіпси

Волоські горіхи, мелена кориця, журавлина, коричневий цукор — це аромат Нового року та Різдва.

Інгредієнти

  • 1 ст. ложка вершкового масла
  • 3/4 склянки звичайного вівсянки
  • 1/4 склянки подрібнених волоських горіхів
  • 3 ст. ложки рідкого меду
  • 1/2 чайної ложки меленої кориці
  • 1/2 фунта кулінарних яблук, очищених від шкірки, серцевини та нарізаних скибочками
  • 3/4 склянки свіжої або замороженої журавлини
  • 1/4 склянки коричневого цукру
  • 3/4 склянки апельсинового соку
  • 2 ст. ложки кукурудзяного крохмалю

Приготування

Розтопіть вершкове масло. Додайте овес, волоські горіхи, 3 ст. ложки меду і 1/2 чайної ложки кориці. Розігрівайте 5-8 хвилин, поки овес і волоські горіхи не почнуть підсмажуватися. Перекладіть суміш на тарілку для охолодження.

Додайте яблука, журавлину, коричневий цукор. У невеликій мисці змішайте апельсиновий сік і кукурудзяний крохмаль. Додайте до яблучної суміші і перемішайте. Готуйте на вогні ще 30 хвилин.

Дайте охолонути 10 хвилин перед подачею. 

Банани в темному шоколаді

Занурення скибочок банана в темний шоколад не вимагає майже ніяких кухонних навичок.

Інгредієнти

  • 2 банани, очищені і нарізані на третини
  • 6 паличок для морозива
  • 200 г молочного шоколаду
  • 2 ч. ложки кокосової олії
  • 2 ст. ложки подрібненої м'якоті кокоса
  • 2 ст. ложки подрібненого підсмаженого мигдалю
  • 1⁄2 чайної ложки морської солі в пластівцях

Приготування

Застеліть деко вощеним папером. Вставте паличку в кожен шматочок банана. Розкладіть шматочки банана на деко. Заморозьте до твердого стану.

З’єднайте шоколад і кокосове масло. нагрійте на паровій бані. 

Занурте кожен шматочок банана в розтоплений шоколад по одному. Посипте шматочки банана кокосом, мигдалем, морською сіллю в пластівцях.
Викладіть на підготовлений деко. Поставте в холодильник до затвердіння, приблизно на 20 хвилин.

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