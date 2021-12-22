Легко і просто: новорічні десерти нашвидкуруч

Чим менше інгредієнтів та простіше рецепт, тим краще!
Ці небанальні десерти зможе приготувати навіть людина, яка жодного разу не підходила до духовки.
Горішки пекан з корицею та какао
Візьміть склянку горішків пекан, трохи какао-порошку, мелену корицю та цукор. Нагрійте вершкове малсо, додайте спеції, горіхи, а потім запікайте до появи аромату та теплої. Новорічно-різдвяний десерт готовий!
Груша у пряному соусі
Склад соус містить гіркий шоколад, мелену корицю, мускатний горіх, запашний перець та гвоздику.
У порції - лише 217 калорій. Рецепт простий, як і обіцяли.
Інгредієнти
- 4 середньостиглі груші
- 3/4 склянки несолодкого яблучного соку
- 1/4 склянки червоного сухого вина
- паличка кориці
Пряний шоколадний соус
- 100 г гіркого шоколаду
- дрібка меленої кориці
- дрібка меленого мускатного горіху
- дрібка меленого запашного перцю
- дрібка меленої гвоздики
Приготування
У кожної груші видаліть серцевину, залишивши плодоніжку неушкодженою. Очистіть. Якщо необхідно, відріжте нижню частину, щоб вони стояли вертикально. У скороварці чи сотейнику змішайте яблучний сік, вино і додайте паличку кориці.
Покладіть груші у суміш. Накрийте кришкою. Готуйте 7 хвилин. Перекладіть груші на десертні тарілки.
Шоколад і спеції змішайте у мисці, поставте у мікрохвильову піч чи на парову баню. Нагрівайте до 2-3 хвилин, помішуючи кожні 30 секунд, поки шоколад не розтане. Полийте груші соусом перед подачею.
Печиво з желейною серединкою
Інгредієнти
- 1/2 склянки вершкового масла, розм’якшеного
- 1 склянка цукру
- 1 яйце
- 1/2 чайної ложки ванільного екстракту
- 1 1/2 склянки борошна
- 1/2 чайної ложки солі
- джем
Приготування
Зробіть тісто, змішавши вологі інгредієнти, а потім додайте борошно і сіль. Покладіть тісто в холодильник принаймні на 3-4 години або на ніч. Охолодження тіста для печива насправді допомагає йому зберегти ідеальну форму відбитка пальця, коли вони пізніше будуть у духовці.
Зробіть з тіста кульки кульки з тіста діаметром 3-5 см і покладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Натисніть великим пальцем на кожне печиво, але переконайтеся, що не натискайте занадто сильно, аби тісто не розірвалося.
Випікайте 10-12 хвилин, а після охолодження покладіть джем у центр кожного печива.
Легкі яблучно-журавлині чіпси
Волоські горіхи, мелена кориця, журавлина, коричневий цукор — це аромат Нового року та Різдва.
Інгредієнти
- 1 ст. ложка вершкового масла
- 3/4 склянки звичайного вівсянки
- 1/4 склянки подрібнених волоських горіхів
- 3 ст. ложки рідкого меду
- 1/2 чайної ложки меленої кориці
- 1/2 фунта кулінарних яблук, очищених від шкірки, серцевини та нарізаних скибочками
- 3/4 склянки свіжої або замороженої журавлини
- 1/4 склянки коричневого цукру
- 3/4 склянки апельсинового соку
- 2 ст. ложки кукурудзяного крохмалю
Приготування
Розтопіть вершкове масло. Додайте овес, волоські горіхи, 3 ст. ложки меду і 1/2 чайної ложки кориці. Розігрівайте 5-8 хвилин, поки овес і волоські горіхи не почнуть підсмажуватися. Перекладіть суміш на тарілку для охолодження.
Додайте яблука, журавлину, коричневий цукор. У невеликій мисці змішайте апельсиновий сік і кукурудзяний крохмаль. Додайте до яблучної суміші і перемішайте. Готуйте на вогні ще 30 хвилин.
Дайте охолонути 10 хвилин перед подачею.
Банани в темному шоколаді
Занурення скибочок банана в темний шоколад не вимагає майже ніяких кухонних навичок.
Інгредієнти
- 2 банани, очищені і нарізані на третини
- 6 паличок для морозива
- 200 г молочного шоколаду
- 2 ч. ложки кокосової олії
- 2 ст. ложки подрібненої м'якоті кокоса
- 2 ст. ложки подрібненого підсмаженого мигдалю
- 1⁄2 чайної ложки морської солі в пластівцях
Приготування
Застеліть деко вощеним папером. Вставте паличку в кожен шматочок банана. Розкладіть шматочки банана на деко. Заморозьте до твердого стану.
З’єднайте шоколад і кокосове масло. нагрійте на паровій бані.
Занурте кожен шматочок банана в розтоплений шоколад по одному. Посипте шматочки банана кокосом, мигдалем, морською сіллю в пластівцях.
Викладіть на підготовлений деко. Поставте в холодильник до затвердіння, приблизно на 20 хвилин.