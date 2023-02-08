Легко та смачно: як збагатити поживним білком звичайний салат

Щоб отримати ситний, насичений поживними речовинами салат, спробуйте будь-який з цих білкових інгредієнтів.

Знайти смачні та поживні способи зробити ваші салати ситнішими не так вже й складно — все починається з вибору та додавання правильних білків.

Білок може знизити рівень ґреліну (він же "гормон голоду"), а також підвищити пептидні гормони YY, які забезпечують відчуття ситості. Насправді дослідження показують, що раціон з високим вмістом білка може несвідомо призвести до споживання меншої кількості калорій щодня, що в кінцевому підсумку допоможе утримувати свою ідеальну вагу.

Допоможе обрати смачні та насичені білком продукти для салату американська експертка-дієтологиня Лорен Манакер.

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Читайте далі, щоб дізнатися, які продукти, на думку лікарки, можуть збагатити страву білком, а отже, дозволять збільшити його споживання без шкоди для фігури.

Нут

"Незалежно від того, смажений чи варений, нут є одним із найпростіших джерел білка", — розповідає Манакер.

Додавання 1/4 склянки нуту до салату із зелені може збільшити вміст білка в ньому приблизно на 6 грамів.

Червона квасоля

Лише чайна ложка квасолі до салату перетворить легкий ланч на ситну страву, насичуючи його майже 6 грамами білка.

"Червона квасоля є джерелом рослинного білка, клітковини та безлічі поживних мікроелементів", — пояснює дієтологиня.

Кіноа

Ця крупа містить 8 грамів білка та 5 грамів клітковини на чашку, що дозволяє підтримувати травлення.

"Не вважайте кіноа лише джерелом вуглеводів", — радить дієтологиня.

Сьомга

Замість того, щоб подавати червону рибу із рисом і овочами, спробуйте поповнити ним салат.

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На відміну від інших популярних м’ясних салатів, як-от з куркою чи яловичиною, лосось підвищує вміст білка у страві, оскільки містить понад 37 грамів білка на 150 грамів філе. За словами фахівців, ця чудова риба також багата мікроелементами, які, як показують дослідження, можуть бути корисними для здоров’я мозку та серця.

"Лосось є одним із найкращих джерел омега-3 жирних кислот, які допомагають підтримувати здоров’я серця", — каже лікарка.

Риба — це також джерело високоякісного білка, який може збагатити легкий салат.

Яйця

"Зварені круто яйця збагачують страву високоякісним білком, а також низкою поживних речовин, таких як холін, йод і вітамін В12", — каже Манакер.

Одне велике яйце містить лише близько 77 калорій, що робить його ситним, але низькокалорійним додатком для салату.

Також нагадаємо, як приготувати яйце пашот у мікрохвильовій печі.

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