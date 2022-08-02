Дієтологиня назвала найкращий напій для схуднення: як з його допомогою можна скинути вагу

Який напій найкращий для схуднення та чому, як його пити, як розрахувати добову норму напою - в матеріалі ТСН.ua

Нерідко переходячи до здорового образу життя, починаючи їсти здорову їжу, забувають про правильні напої. Але якщо пити по декілька склянок солодкої води в день, чи навіть газованої, згодом можна набрати вагу. Вибір правильних напоїв дуже важливий для прискорення процесу схуднення.

Офіційний представник Академії харчування та дієтології у національних ЗМІ США Роксана Ехсані наголошує про те, що позитивні зміни ваги можна побачити лише після виключення висококалорійних напоїв з раціону. А найкращим напоєм для схуднення, як зазначає дієтологиня, є вода.

Фахівець зазначає, що існує безліч причин, чому при схудненні потрібно пити більше води. Насамперед потрібно пам'ятати, що тіло людини в основному складається із води. Тому не забувати про неї важливо навіть для підтримки загального здоров'я. Вода допомагає виводити з організму шлаки, запобігає запорам, позбавляє здуття живота.

Крім підтримки загального здоров'я, наукові докази підтверджують переваги води для схуднення. Згідно з проведеними дослідженнями, якщо випивати багато води, це врятує від переїдання, - люди, які пили воду перед їдою, в результаті їли менше. Пов'язано це з тим, що споживання нормальної кількості води знижує апетит, особливо це стосується людей похилого віку.

Зрозуміти, чи достатньо води ви отримуєте, можна за кольором сечі. Якщо він темний, то ваш організм зневоднений і вам потрібно пити води більше. Крім того, якщо ви ходили останній раз у туалет більш як чотири години тому, це теж служить сигналом нестачі води.

Що буде, якщо пити мало води

Недолік води в організмі веде до окислення клітин тканин тіла та призводить до хронічної втоми, порушиться нормальне функціонування різних систем організму та психіки. Перш за все, зневоднення призводить до сухості шкіри, дерматитів, каменів у нирках та жовчному міхурі. Від нестачі води відбувається згущення крові та уповільнення її колообігу, недостатнє споживання води негативно впливає на роботу головного мозку, а тривале зневоднення може навіть викликати непритомність та галюцинації.

Яким чином вода допомагає худнути

Вода зменшує апетит - випиваючи склянку води перед їдою, споживання калорій скорочується до 75 за один приймання їжі. За добу, враховуючи, 3 приймання їжі, як мінімум, виходить суттєва кількість калорій, яку можна зменшити.

Збільшується метаболічна активність, спалюється більше калорій. Випиваючи за добу до 2 літрів води, людина втрачає в середньому 100 калорій. Вживання холодної води може підвищити корисність спалювання калорій, тому що організм витрачає енергію або калорії, нагріваючи воду для травлення.

Вода виводить шлаки з організму. Коли організм зневоднений, нирки затримують рідину, а отже, не можуть виводити шкідливі речовини.

Вода покращує роботу ШКТ — стимулює вироблення шлункових ферментів та перистальтику кишківника, знижує кислотність шлункового соку. Це сприяє швидшому перетравленню їжі, що вживається протягом дня та налагодженню випорожнень.

Вода допомагає спалювати жир, вживання достатньої кількості води прискорює цей процес та збільшує швидкість спалювання жиру.

Як розрахувати свою норму води

Норму води на добу залежить від маси тіла, розрахувати її можна помноживши свою вагу на 30 мл. Наприклад, якщо ваша вага 50 кг, то ваша добова норма води – 1500 мл. Якщо випивати менше норми – метаболізм уповільнюється, якщо пити більше – з'являтимуться набряки. Тому необхідно знати свою норму і намагатися її дотримуватись.

Звичка пити воду має формуватися поступово. Якщо ви все життя пили по одній склянці води на день, а потім раптово почали випивати два літри, для організму це буде стрес, починати худнути за допомогою води потрібно поступово, збільшуючи кількість рідини, що випивається, по пів склянки в день.

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