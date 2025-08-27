Лікар пояснив, чому не можна спати з сережками: про цю небезпеку мало хто задумується

Чи можна спати з сережками у вухах / © unsplash.com

Як розповів доктор Аніл Шах, пластичний хірург клініки Shah Facial Plastics у Нью-Йорку для видання Daily Mail, мочки наших вух є надзвичайно ніжними, а тому їх дуже легко розтягнути. Це, в свою чергу, призводить до дискомфорту і помітного раннього старіння. Також він попередив, якщо під час носіння сережок ви відчуваєте біль або аксесуари тягнуть вуха, швидше за все, вони надто важкі.

Спеціаліст зазначає, що великі і важкі сережки розтягують мочки вух, які є досить еластичними, що призводить до довготривалої деформації, старечого вигляду і розривів тканин. А сон з будь-якими аксесуарами у вухах не лише розтягує мочки, але й утворює складки на шкірі. Це працює так само, як і сон лише в одній позі, який сприяє появі нових зморшок.

Під час лежання на боці із середками у вухах, утворюється тиск, який пошкоджує сам прокол і навколишні тканини. Якщо спати з аксесуарами постійно, то це спричинить подовження отвору, появи ледь помітних складок на шкірі, які згодом стануть більш вираженими.

Чи може сон з сережками у вухах спричинити появу рубців

За словами експерта, це цілком можливо. Через постійний тиск під час сну на поверхні шкіри можуть з’явитися наслідки, зокрема, нерівності, витончення мочок, рубцева тканина тощо.

Він також пояснив, що тертя і стискання, які повторюються, можуть спровокувати імунну реакцію організму, через що на шкірі з’являтимуться келоїди (невеликі підняті вузлики). Інколи шкіра навколо проколу слабшає, витончується, що робить її більш вразливою до розривів. А сама сережка може зачепитися за одяг або білизну.

Сережки і бактерії

Як розповів Аніл Шах, в сережках можуть накопичуватися бактерії. Вони не лише подразнюють шкіру, але й викликають рецидивуючі інфекції. Тому так важливо час від часу чистити цей аксесуар.

Природньо, що на сережках, які носять щодня, накопичуються жир, піт, клітини шкіри, засоби, які ви наносите на волосся чи обличчя. Все це створює ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Якщо ви не будете чистити сережки, це призведе до потрапляння бактерій в прокол, що стане причиною постійних подразнень, почервоніння, запалень.

Що потрібно робити перед сном обов’язково

Доктор Шах радить обов’язково знімати сережки перед сном, потім чистити мочки вух і штифти. Вночі проколи повинні “дихати”.

Також, за словами хірурга, гладкі і маленькі сережки з 14-каратного золота, хірургічної сталі чи титану є найбезпечнішим варіантом, якщо вам доводиться залишати їх на ніч. Вони зачіпають вухо рідше, а ще не створюють додаткового тиску.

А ось великі, масивні сережки, які мають гострі края та звисають, найчастіше призводять до механічних травм і подразнення шкіри.