Лікар рекомендує викинути ці три речі з вашої оселі

Доктор Саурабх Сетхі — гастроентеролог із Каліфорнії (США), випускник Американського інституту медичних наук (AIIMS), Гарварду та Стенфорда, з понад 20-річним клінічним досвідом.

У своєму блозі в Instagram і TikTok він акцентує на ключовій ролі здоров’я кишківника та його потужному впливі на загальне самопочуття. Крім того, він пояснює складні взаємозв’язки між мікробіомом кишківника та різними аспектами фізичного, психічного й емоційного здоров’я.

Обробні дошки

Один із поширених предметів у багатьох домівках — пластикові обробні дошки.

Подряпини від ножів можуть потрапляти в їжу у вигляді мікрочастинок пластику, пояснює Сетхі. Сьогодні мікропластик практично всюди: у продуктах, одязі, воді, кухонному начинні та побутових речах.

Він потрапляє в організм через контакт із пластиковими предметами або разом із їжею, накопичується з часом і може шкодити гормональному балансу, підвищувати ризик хвороб, викликати сухість шкіри, запалення та коливання ваги.

Ризик зростає з роками використання, а тому найкращим вибором є доглянута дерев’яна або бамбукова дошка. Також підійде "гігієнічна" скляна дошка, хоча вона швидко затуплює ножі.

Сковорідки

Ще один предмет кухні, від якого лікар радить відмовитися — це подряпані або тріснуті сковорідки з антипригарним покриттям. Вони містять "стійкі хімікати" ПФАС (пер- та поліфторалкільні речовини), які пов’язані з багатьма захворюваннями, зокрема з онкологією.

Перфтороктанова кислота (ПФОК) та перфтороктансульфонова кислота (ПФОС) — найнебезпечніші форми ПФАС. Ці синтетичні речовини використовуються в антипригарному посуді, пінних вогнегасниках і засобах для виведення плям, щоб надати їм водо- та брудовідштовхувальні властивості.

Доктор Сетхі пояснює: "У старих сковорідках часто використовується ПФОК, яка пов’язана з гормональними та репродуктивними проблемами".

Навіть сучасні антипригарні сковорідки без ПФОК під час подряпин можуть виділяти мікрочастинки покриття та хімічних домішок.

За його словами, найкращим вибором буде посуд із нержавійної сталі, чавуну або чистої кераміки.

Свічки

Ще один предмет, який, за словами спеціаліста, не варто тримати в здоровому домі — це звичайні ароматизовані свічки.

Він пояснює, що багато з них містять фталати, які порушують гормональний баланс, а парафін під час горіння виділяє сажу та леткі органічні сполуки.

Якщо відмовитися від приємного аромату не хочеться, лікар радить обирати лише неароматизовані свічки із соєвого, кокосового або бджолиного воску.