Лікар порадив, як заснути за одну хвилину за допомогою спеціальної техніки

Як заснути в умовах війни — питання яке турбує більшість українців. Ділимося технікою, яка допоможе заснути якщо не за одну хвилину, то за дві точно.

Сон є однією з базових потреб людини. Сьогодні, коли обстріли та вибухи лунають вдень і вночі, а страх пропустити сигнал повітряної тривоги переслідує повсюди, важливо вміти засинати швидко за будь-яких обставин.

Відомий американський лікар Ендрю Томас Вейл ( Andrew Thomas Weil), директор Аризонського центру інтегративної медицини, автор таких книг, як "Інтегративна онкологія», «Інтегративних» психіатрія, педіатрія, жіноче здоров'я, ревматологія, кардіологія, гастроентерологія, інші, порекомендував спосіб, який допомагає заснути за 1 хвилину.

Щоб заснути за хвилину, на думку Вейла, слід використовувати дихальну методику під назвою “4-7-8”.

Для того, щоб швидко заснути, виконайте такі кроки:

Спочатку торкніться язиком піднебіння за передніми верхніми зубами.

Покладіть руку на груди, щоб контролювати, що ви дихаєте животом.

Зробіть вдих носом на чотири рахунки.

Затримайте дихання та порахуйте до 7.

Видихніть через напіввідкритий рот (язик як і раніше, торкається піднебіння) на 8 рахунків. Тобто видих повинен вийти дуже довгий зі злегка свистячим звуком.

Зробіть так 4-8 разів.

Після кожного видиху робіть довільну перерву.

Відразу може не вийти, потрібно потренуйтеся. Почніть з 2-3 повторів, та збільшуйте кількість повторів поступово, додаючи щодня по 1 повтору. Тривалість виконання техніки, як зазначає лікар, не має особливого значення — можна або сповільнити, або прискорити окремі кроки залежно від того, наскільки ви можете затримати подих. Головне витримати співвідношення 4-7-8. Як попереджає Вейл, зразу, скоріш з все, не вийде навчитися тому, як заснути за хвилину — для цього потрібно буде попрактикуватись.

Щоб метод засинання за 60 секунд точно спрацював, незадовго до сну потрібно обмежити вживання напоїв, які містять кофеїн.

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