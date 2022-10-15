Лікар порадив, як заснути за одну хвилину за допомогою спеціальної техніки

Як заснути в умовах війни — питання яке турбує більшість українців. Ділимося технікою, яка допоможе заснути якщо не за одну хвилину, то за дві точно.
Сон є однією з базових потреб людини. Сьогодні, коли обстріли та вибухи лунають вдень і вночі, а страх пропустити сигнал повітряної тривоги переслідує повсюди, важливо вміти засинати швидко за будь-яких обставин.
Відомий американський лікар Ендрю Томас Вейл ( Andrew Thomas Weil), директор Аризонського центру інтегративної медицини, автор таких книг, як "Інтегративна онкологія», «Інтегративних» психіатрія, педіатрія, жіноче здоров'я, ревматологія, кардіологія, гастроентерологія, інші, порекомендував спосіб, який допомагає заснути за 1 хвилину.
Щоб заснути за хвилину, на думку Вейла, слід використовувати дихальну методику під назвою “4-7-8”.
Для того, щоб швидко заснути, виконайте такі кроки:
- Спочатку торкніться язиком піднебіння за передніми верхніми зубами.
- Покладіть руку на груди, щоб контролювати, що ви дихаєте животом.
- Зробіть вдих носом на чотири рахунки.
- Затримайте дихання та порахуйте до 7.
- Видихніть через напіввідкритий рот (язик як і раніше, торкається піднебіння) на 8 рахунків. Тобто видих повинен вийти дуже довгий зі злегка свистячим звуком.
- Зробіть так 4-8 разів.
- Після кожного видиху робіть довільну перерву.
Відразу може не вийти, потрібно потренуйтеся. Почніть з 2-3 повторів, та збільшуйте кількість повторів поступово, додаючи щодня по 1 повтору. Тривалість виконання техніки, як зазначає лікар, не має особливого значення — можна або сповільнити, або прискорити окремі кроки залежно від того, наскільки ви можете затримати подих. Головне витримати співвідношення 4-7-8. Як попереджає Вейл, зразу, скоріш з все, не вийде навчитися тому, як заснути за хвилину — для цього потрібно буде попрактикуватись.
Щоб метод засинання за 60 секунд точно спрацював, незадовго до сну потрібно обмежити вживання напоїв, які містять кофеїн.
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