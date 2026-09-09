Лікарі б’ють на сполох: якщо ви спите в цій позі, негайно відмовтеся від неї

Правильна поза для сну / © pexels.com

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Йдеться про положення, яке в соцмережах називають «позою T. rex» або «позою тиранозавра». Людина спить, сильно згинаючи руки в ліктях і притискаючи їх до грудей. Саме тривале перебування в такому положенні може стати причиною неприємних симптомів.

Що таке «поза T. rex» під час сну

Уявіть, що ви лежите на боці або спині, а ваші руки зігнуті в ліктях і підтягнуті до грудей. Саме так виглядає «поза T. rex», назва якої виникла через схожість положення рук із короткими передніми кінцівками тиранозавра.

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Варто зазначити, що це не офіційний медичний термін. Проте сама звичка спати з сильно зігнутими руками може мати небажані наслідки, особливо якщо людина проводить у такому положенні багато годин щоночі.

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За словами фахівців, при сильному згинанні ліктя або зап’ястя може посилюватися тиск на нерви. У результаті після пробудження людина може відчувати оніміння, поколювання або слабкість у руці.

Чому через неправильну позу німіють руки

Коли рука тривалий час залишається зігнутою, нерви в ділянці ліктя та зап’ястя можуть піддаватися додатковому тиску. Це здатне викликати тимчасове порушення чутливості та характерне відчуття «мурашок».

Особливо часто люди помічають це одразу після пробудження: рука здається «чужою», пальці поколює, а щоб повернути нормальні відчуття, доводиться розім’яти кінцівку або кілька разів нею потрясти.

Фахівці також звертають увагу на плечі. Тривале перебування в згорнутому положенні може створювати додаткове напруження м’язів, через що вранці з’являються скутість і біль у плечах.

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Чим небезпечний постійний тиск на нерви

Якщо оніміння виникає зрідка й швидко проходить після зміни положення тіла, це не обов’язково свідчить про серйозну проблему. Однак регулярне повторення таких симптомів ігнорувати не варто.

За словами експертів, якщо нерви постійно піддаються тиску протягом тривалого часу, це потенційно може призвести до більш стійкого подразнення або пошкодження нервових структур. Схожі симптоми можуть виникати й при інших станах, тому не варто автоматично списувати будь-яке оніміння саме на позу для сну.

Особливої уваги потребують такі симптоми:

руки або кисті регулярно німіють уночі;

оніміння не минає після пробудження;

з’являється біль, що віддає вниз по руці;

виникає слабкість у кисті;

стає складніше утримувати предмети;

людина починає частіше випускати речі з рук.

У таких випадках варто звернутися до лікаря, адже причиною може бути не лише неправильна поза під час сну.

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Чому людина взагалі спить у такій позі

Цікаво, що ми не завжди усвідомлюємо, як саме лежимо вночі. Можна заснути в одній позі, а через кілька годин несвідомо згорнутися, підтягнувши руки до грудей.

Експерти припускають, що звичка спати згорнувшись може бути пов’язана з бажанням тіла відчувати комфорт і захищеність. Стрес, напруження, хронічний біль або проблеми зі сном також можуть впливати на те, як людина тримає тіло під час відпочинку.

Втім, сама по собі «поза T. rex» не означає, що людина має підвищений рівень тривожності чи іншу психологічну проблему. Причини можуть бути цілком буденними.

Як припинити спати із зігнутими руками

Контролювати положення тіла під час сну силою волі практично неможливо. Тому експерти радять не намагатися постійно себе контролювати, а створити умови, які допоможуть рукам залишатися у більш нейтральному положенні.

Якщо ви спите на боці, можна покласти невелику подушку або складений рушник між руками та грудьми. Ще один варіант — обійняти довгу подушку: це дає рукам опору, але водночас не дозволяє їм надто сильно притискатися до тіла.

Тим, хто спить на спині, рекомендують залишати руки вздовж тулуба або покласти їх на невелику подушку біля стегон. Не варто ховати руки під голову, подушку чи тулуб.

Якщо проблема пов’язана саме з сильним згинанням ліктів, один із фахівців, процитованих у матеріалі, запропонував використовувати м’який бар’єр навколо ліктя, наприклад рушник, закріплений не туго. Людям із болем у зап’ясті може допомогти нічний ортез, однак його використання краще обговорити з медичним фахівцем.

Як правильно спати, щоб не німіли руки

Не існує однієї універсальної пози, яка ідеально підходить кожній людині. Головне — уникати тривалого сильного згинання рук, їхнього защемлення під тілом або подушкою та положень, які викликають біль чи оніміння.

Перед сном також можна зробити кілька легких вправ на розслаблення, спокійно подихати або виконати нескладну розтяжку. Це допомагає знизити загальне м’язове напруження перед відпочинком.

Якщо ви час від часу прокидаєтеся з «відлежаною» рукою, це ще не привід для паніки. Але коли оніміння, поколювання або слабкість повторюються регулярно, симптоми тривають після пробудження чи поступово посилюються, краще не відкладати консультацію лікаря.

FAQ

Чому німіють руки під час сну?

Однією з можливих причин є тривале перебування руки в зігнутому положенні або її притискання до тіла. Це може створювати тиск на нерви та спричиняти тимчасове оніміння, поколювання або відчуття слабкості. Якщо симптом повторюється часто або не минає після пробудження, варто звернутися до лікаря.

У якій позі краще спати, щоб не німіли руки?

Не варто тривалий час сильно згинати руки в ліктях, ховати їх під голову, подушку чи тулуб. Під час сну руки бажано тримати у більш нейтральному положенні. Якщо ви спите на боці, можна обійняти подушку, щоб руки мали опору і не притискалися надто сильно до грудей.

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