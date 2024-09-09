Лікарі назвали 15 ознак того, що ви їсте мало білка: перевірте себе

Білок є важливою поживною речовиною, яка має вирішальне значення для різних функцій організму, від побудови та відновлення тканин до виробництва ферментів і гормонів. Але багато людей споживають недостатньо білка, що призводить до проблем зі здоров’ям.

Ось 15 ознак того, що у вашому раціоні може бути недостатньо білка.

Набряк

Набряк може виникнути, коли ви споживаєте недостатню кількість білка. Білок допомагає підтримувати баланс рідини в організмі, а його дефіцит може призвести до накопичення рідини в тканинах, що призводить до набряків, особливо в ногах, стопах і щиколотках.

Якщо ви помітили незрозумілий набряк, це може бути ознакою того, що ви споживаєте недостатньо білка.

Знижений імунітет

Нестача білка може послабити вашу імунну систему, що зробить вас сприйнятливішими до інфекцій і хвороб. Білки життєво важливі для виробництва антитіл і клітин імунної системи. Коли споживання білка є недостатнім, здатність організму боротися з хвороботворними мікроорганізмами знижується, що призводить до більш частих захворювань.

Знижена щільність кісток

Білок має вирішальне значення для підтримки здоров'я кісток; дефіцит може зменшити щільність кісток. Низький рівень білка може погіршити засвоєння кальцію та формування кісток, збільшуючи ризик переломів і остеопорозу. Забезпечення достатнього споживання білка має важливе значення для міцних і здорових кісток.

Зміна ваги

Раптова незрозуміла зміна ваги, втрата або збільшення, може бути ознакою дефіциту білка. Білок допомагає регулювати апетит і обмін речовин; недостатня кількість може порушити ці процеси. Ви можете втратити вагу через втрату м’язової маси або збільшити вагу через збільшення накопичення жиру.

Втома

Недостатнє споживання білка може призвести до постійної втоми та браку енергії. Білок є джерелом постійної енергії, а його дефіцит може призвести до зменшення м’язової маси та загальної слабкості. Забезпечення достатнього споживання білка може допомогти підтримувати рівень енергії протягом дня.

Уповільнення росту або випадіння волосся

Білок є будівельним матеріалом для волосся, і його недостатнє споживання може призвести до уповільнення росту волосся або навіть його втрати. Волосяним фолікулам потрібен білок для виробництва здорового волосся; дефіцит може спричинити витончення та ламкість волосся. Якщо ви помітили, що волосся випадає більше, ніж зазвичай, можливо, настав час оцінити споживання білка.

Зменшення м'язової маси

Одним з найбільш очевидних ознак дефіциту білка є втрата м'язової маси. Білок необхідний для відновлення та росту м’язів, а його недостатня кількість може призвести до виснаження та слабкості м’язів. Регулярне споживання білка має вирішальне значення, особливо під час фізичних навантажень або силових тренувань.

Важче відновлення після тренування

Якщо вашим м’язам потрібно більше часу, щоб відновитися після тренування, можливо, вам потрібно споживати більше білка. Білок необхідний для відновлення м’язових тканин, пошкоджених під час тренувань, а його дефіцит може затримати відновлення та призвести до тривалого болю. Достатнє споживання білка може допомогти прискорити відновлення та підвищити ефективність тренувань.

Перепади настрою

Білок відіграє важливу роль у виробництві нейромедіаторів, які регулюють настрій. Брак білка може призвести до дисбалансу цих хімічних речовин, викликаючи перепади настрою, дратівливість і навіть симптоми депресії. Споживання достатньої кількості білка може допомогти стабілізувати ваш настрій і покращити психічне здоров’я.

Ламкі нігті

Слабкі та ламкі нігті можуть свідчити про те, що вашій дієті потрібно більше білка. Нігті складаються з білка під назвою кератин, і його дефіцит може призвести до того, що вони стануть тонкими та схильними до ламання. Забезпечення достатнього споживання білка може допомогти зберегти міцні та здорові нігті.

Підвищений голод

Постійне відчуття голоду, навіть після їжі, може свідчити про дефіцит білка. Білок допомагає залишатися ситими та задоволеними; недостатнє споживання може збільшити тягу та переїдання. Додавання в їжу більшої кількості білка може допомогти контролювати апетит і запобігти надмірним перекусам.

Низький рівень заліза

Білок необхідний для виробництва гемоглобіну, молекули кисню в еритроцитах. Дефіцит білка може призвести до низького рівня заліза та анемії, що може спричинити втому, слабкість та блідість шкіри. Вживання продуктів, багатих білками, може допомогти підтримувати здоровий рівень заліза та запобігти анемії.

Здуття живота

Нестача білка може порушити баланс рідини у вашому тілі, що призведе до здуття живота та дискомфорту. Білок допомагає регулювати рух рідини та електролітів, а його дефіцит може спричинити затримку води та здуття живота. Збільшення споживання білка може допомогти полегшити здуття живота та покращити травлення.

Повільніше загоєння шкіри

Білок життєво важливий для відновлення та регенерації тканин шкіри. Дефіцит може уповільнити процес загоєння ран, порізів і саден, через що їх відновлення триває довше. Достатнє споживання білка має важливе значення для підтримки здорової шкіри та сприяння швидкому загоєнню.

М'язові болі

Постійні м’язові болі та судоми можуть бути ознакою того, що ви не отримуєте достатньо білка. Білок необхідний для підтримки та відновлення м’язів, а його дефіцит може призвести до м’язової слабкості та дискомфорту. Споживання достатньої кількості білка може допомогти запобігти м’язовим болям.

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