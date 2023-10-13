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Лікарі назвали найкориснішу кашу для жінок, яку потрібно їсти якомога частіше

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Лікарі назвали найкориснішу кашу для жінок, яку потрібно їсти якомога частіше

Яка каша корисна для жіночого здоров'я / Фото: pixabay.com

Яка каша найкорисніша для здоров’я організму, особливо для жінок, а яку їсти не варто – лікарі дали відповідь.

Ми ще з дитинства звикли до того, що каша дуже корисна для нашого здоров’я, тому її треба їсти щодня. Зазвичай ми готуємо собі цю страву з тих крупів, які найбільше любимо, і не дуже замислюємося про їхню користь. Нутриціологиня Керрі Торренс розповіла для ВВС, наскільки корисні деякі каші, які ми їмо щодня.

Чим корисна гречка

Згідно з результатами досліджень учених, гречку вважають найкориснішою для здоров’я людини. Серед крупів, які містять антиоксиданти, вона посідає перше місце. Також гречка не містить глютену, який викликає сильну алергічну реакцію. В складі крупів дуже багато клітковини, складних вуглеводів, вітамінів, міститься фолієва й пантотенова кислоти, які корисні для попередження серцевих захворювань.

Гречка з-поміж інших продуктів харчування на першому місці за вмістом D-хіроінозитолу. Це речовина, яка нормалізує рівень цукру в крові. Тому гречана каша дуже корисна для тих, хто має захворювання на діабет. Цю крупу треба вживати жінкам, оскільки антиоксиданти забезпечують належну роботу яєчників і баланс жіночих статевих гормонів. Тому Керрі Торренс вважає гречку найкориснішою для жінок.

Зелена гречка найкорисніша з-поміж усіх круп, оскільки в ній зберігається максимальна кількість поживних речовин. Ми звикли вживати обсмажену гречку, яка також дуже багата вітамінами. Крупа дуже корисна через високий вміст заліза й білка.

Яка користь вівсянки для здоров’я

Тут варто підкреслити, що найкорисніша вівсянка не швидкого приготування, бо вона неодноразово піддавалася термічному обробленню, а саме з цільних зерен, яку потрібно варити. Лікарі взагалі не радять вживати вівсянку швидкого приготування, оскільки вона може бути шкідливою для здоров’я.

Що ж такого корисного у вівсянці, за що її так люблять у всьому світі? Вівсяне зерно багате на вміст вітамінів, клітковини, мікроелементів, заліза та антиоксидантів. Вівсянка має низький глікемічний індекс, тому дуже корисна для крові та стрункої фігури. Бета-глюкан, що міститься у вівсі, нормалізує рівень холестерину і знижує ризик захворювання серцево-судинної системи. Також вівсяна каша дуже корисна для кишківника, оскільки сприяє зростанню корисної мікрофлори в ньому. Також вона дає відчуття насичення протягом тривалого часу.

Якщо бажаєте отримати максимальну користь зранку, тоді лікарі рекомендують на сніданок їсти вівсянку, вона запускає травні процеси, покращує здоров’я печінки й кишківника. Також забезпечує стабільно ефективну роботу щитовидної залози.

Чим корисна перловка

Перлова крупа також дуже багата на бета-глюкан, тому корисна для метаболізму та забезпечує тривалу насиченість їжею. У цій крупі міститься дуже багато вітамінів В і К, які необхідні для нормальної роботи серця й судин. Цю кашу вважають найкориснішою для серця. Якщо її вживати регулярно, знизиться ризик утворення тромбів і холестеринових бляшок. Перловка також дуже багата на харчові волокна. Вона довго перетравлюється організмом, тому на тривалий термін насичує, водночас не підвищуючи рівня цукру в крові.

Також корисними вважаються кукурудзяна і лляна крупи, пшоно і бурий рис. Найшкідливішою вважають манну кашу, від якої немає жодної користі, а от зайвих кілограмів до вашої фігури вона може додати.  

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Дата публікації
Перегляди
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