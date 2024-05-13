Лікарі назвали простий квітковий чай, який корисний для нашого серця та доглядає за шкірою

Більшість українців полюбляють пити чаї. Тому, якщо ви хочете не лише насолодитися смаком, але й отримати користь для свого організму, спробуйте один квітковий чай. Він дуже корисний для серця і судин.

Йдеться про чай з червоної конюшини. Цей напій готують з листя та квітів рослин. Вони містять велику кількість ізофлавонів, які є естрогеноподібними сполуками, вітамінів і мінералів, зокрема, вітаміну С, калію, кальцію, магнію і фосфору.

Навіщо пити чай з конюшини? Насамперед, кажуть лікарі, він має протизапальні властивості, а ще містить ряд імуностимулюючих поживних речовин та мінералів, які допомагають покращити стан за псоріазу, екземи, різноманітних роздратувань на шкірі.

Завдяки наявності естрогеноподібних сполук чай з конюшини додатково допомагає зміцнити кістки. В ньому міститься велика кількість кальцію та інших мінералів, які потрібні під час боротьби з остеопорозом.

Дослідження також показали, що чай з червоної конюшини активно знижує рівень "поганого холестерину" (ЛПНЩ) в організмі. Нагадаємо, що він викликає такі серйозні стани як атеросклероз, інсульт, інфаркт, різні серцево-судинні захворювання.

Якщо регулярно пити цей квітковий чай, можна значно зменшити навантаження на серце, адже напій відомий своїми властивостями, які розріджують кров. А це в свою чергу запобігає ризику утворення тромбів.

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