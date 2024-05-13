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Лікарі назвали простий квітковий чай, який корисний для нашого серця та доглядає за шкірою

Лікарі назвали простий квітковий чай, який корисний для нашого серця та доглядає за шкірою

Що пити для судин і здоров'я серця / Фото: Unsplash

Більшість українців полюбляють пити чаї. Тому, якщо ви хочете не лише насолодитися смаком, але й отримати користь для свого організму, спробуйте один квітковий чай. Він дуже корисний для серця і судин.

Йдеться про чай з червоної конюшини. Цей напій готують з листя та квітів рослин. Вони містять велику кількість ізофлавонів, які є естрогеноподібними сполуками, вітамінів і мінералів, зокрема, вітаміну С, калію, кальцію, магнію і фосфору. 

Навіщо пити чай з конюшини? Насамперед, кажуть лікарі, він має протизапальні властивості, а ще містить ряд імуностимулюючих поживних речовин та мінералів, які допомагають покращити стан за псоріазу, екземи, різноманітних роздратувань на шкірі.

Завдяки наявності естрогеноподібних сполук чай з конюшини додатково допомагає зміцнити кістки. В ньому міститься велика кількість кальцію та інших мінералів, які потрібні під час боротьби з остеопорозом.

Дослідження також показали, що чай з червоної конюшини активно знижує рівень "поганого холестерину" (ЛПНЩ) в організмі. Нагадаємо, що він викликає такі серйозні стани як атеросклероз, інсульт, інфаркт, різні серцево-судинні захворювання.

Якщо регулярно пити цей квітковий чай, можна значно зменшити навантаження на серце, адже напій відомий своїми властивостями, які розріджують кров. А це в свою чергу запобігає ризику утворення тромбів.

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