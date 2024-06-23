Лікарі назвали симптоми, які можуть з'явитись задовго до інфаркту: нетипові ознаки серцевого нападу

Симптоми інфаркту, типові на нетипові ознаки серцевого нападу, чим відрізняється інфаркт у чоловіків та жінок

Інфаркт міокарда, на жаль поширена хвороба в Україні та у світі.

Інфаркт – гострий стан, який виникає внаслідок того, що закривається судина, яка постачає кров у серце, порушення кровопостачання викликає ураження серцевого м'яза.

Найчастіше першим симптомом інфаркту є біль, що тисне за грудиною.

Основні симптоми інфаркту

Основними симптомами інфаркту є

біль за грудиною,

дискомфорт, важкість в районі серця, відчуття стискання.

високий тиск,

прискорений або сповільнений пульс,

дискомфорт в ділянці серця,

задишка.

Якщо інтенсивний біль в серці не минає протягом 20 хв, потрібно телефонувати до лікаря, викликати швидку допомогу.

Біль може віддавати в руку, шию, щелепу, спину, часто супроводжується відчуттям нестачі повітря, задишкою. Людина може відчуває запаморочення, з’являється пітливість, блідість, нудота.

Лікарі застерігають, що дехто думає , що симптоми інфаркту – це коли дуже боляче. Іноді це не так.

Які бувають нетипові ознаки інфаркту

Нетипові ознаки інфаркту зустрічаються у 10-15% хворих. Нетипово проходить інфаркт у хворих на діабет, у них взагалі може нічого не боліти, часто вони на ногах переносять інфаркт міокарда.

Також нетипові симптоми можуть проявлятися в молодих людей. У жінок передвісники серцевого нападу відрізняються від чоловіків

Серед найпоширеніших нетипових ознак інфаркту:

поява важкості при ходьбі та фізичному навантаженні,

ізольований біль між лопатками,

біль у щелепі та зубах,

нудота та біль у шлунку,

запаморочення,

головний біль,

болі, слабкість, тремор в руках та хребті.

панічні атаки, почуття «страху смерті».

За типом симптоматики кардіологи загалом виділяють декілька форм інфаркту з різними особливостями:

Астматична форма зустрічається зазвичай у літніх пацієнтів, які страждають на гіпертонію або ішемічну хворобу серця. Больовий синдром тут відсутній, трапляється задишка, відчуття нестачі повітря . В такому випадку складно подумати про пошкодження міокарда.

. В такому випадку складно подумати про пошкодження міокарда. При так званому діафрагмальному інфаркті біль локалізується в епігастральній ділянці, паралельно розвивається метеоризм. Усе це збиває з пантелику, змушуючи фахівців підозрювати патології, пов’язані зі шлунково-кишковим трактом . Часто такі пацієнти поступають з підозрою на гостре отруєння.У результаті пацієнта направляють на УЗД й рентгенологічне обстеження органів черевної порожнини, дають йому відповідні препарати.

. Часто такі пацієнти поступають з підозрою на гостре отруєння.У результаті пацієнта направляють на УЗД й рентгенологічне обстеження органів черевної порожнини, дають йому відповідні препарати. При аритмічній формі можливий помірний біль або навіть його відсутність. Після обстеження фіксується порушення ритму. Зазвичай лікарі ставлять при цій формі діагноз аритмії.

Ключовим симптомом церебральної форми інфаркту є головний біль. Також можуть мати місце порушення рухової активності, запаморочення. Атипові варіанти характеризуються присутністю болю в нетипових місцях, таких як права рука і нога, ділянка спини.

При слабкості, тремору в руках хворий часто списує свій стан на те, що підняв щось важке чи переохолодився і може навіть не підозрювати про проблеми з серцем.

До нетипових ознак інфаркту і належить зубний біль. Як правило, біль відчувається в нижній щелепі та в лівій руці. Саме це – ознаки інфаркту міокарда.

Як свідчать лікарі, інфаркти часто початково плутають з іншими станами і привозять до відділення, наприклад, з підозрою на апендицит.

Нетипові ознаки інфаркту у жінок

Згідно з опитуваннями, майже 95% жінок за місяць до інфаркту відчували два симптоми, які сигналізували про проблеми з організмом. Цими ознаками були дуже сильна втома та порушення сну.

Деякі жінки зазначили, що втома була така сильна, що не вистачало сил навіть на те, щоб заправити ліжко.

Лікарі з Американської кардіологічної Асоціації (AHA) провели масштабне дослідження, вивчивши дані 500 пацієнток. 71% жінок скаржилися на незрозумілу втому, яка стала з'являтися за місяць до нападу. При цьому втома виникала навіть якщо жінка повноцінно спала і не перевантажувалася фізично.

Кардіологи кажуть, якщо потрібно звертати увагу на втому, яка з'явилася недавно або стала дуже сильною, особливо якщо вона виникає після найпростіших дій. "Втома може бути першим передвісником наближення серцевого нападу".

Відчуття здавлювання, стиснення ребер є у жінок більш частим сигналом про серцевий напад, ніж біль у грудях.

Чим відрізняється жіночий інфаркт від чоловічого

Медики кажуть, що чоловіки при серцевому нападі часто відчувають гострий біль у грудях, а жінки часто скаржаться на відчуття дискомфорту і тяжкості в частинах тіла, що знаходяться вище талії, особливо, з лівого боку. Біль у грудях як симптом називають лише третина жінок, які пережили інфаркт міокарда.

На інфаркт у жінок можуть вказувати також такі нетипові симптоми як холодний піт, нудота, печія, відрижка, задишка.

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