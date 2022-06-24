Лікарі назвали вітаміни, які не можна пити перед сном : гарантоване безсоння

Які вітаміни дуже не бажано пити перед сном та чому - в матеріалі ТСН.ua
Американські лікарі назвали вітаміни, які краще не вживати перед сном та пояснили чому
- Вітамін С краще не вживати перед сном. За словами лікарки Вітні Стюарт прийом вітаміну C на ніч може призвести до негативних наслідків для організму, а саме, посилити проблеми з кислотним рефлюксом та спричинити розлад шлунка». «Вітамін C слід приймати під час їжі, а не натще".
- Варто утриматися від прийому перед сном такого популярного вітаміну як D. Вітамін D сповільнює природне вироблення гормону сну - мелатоніну. Виявлена зворотна залежність між цим вітаміном та мелатоніном. В результаті прийому вітаміну D на ніч людині світить безсоння.
- Подібну дію на гормони сну причиняють вітаміни групи В. Тому спеціаліст із внутрішніх хвороб Девід Калпеппер закликав не пити вітаміни групи B на ніч. Крім впливу на мелатонін, вітаміни групи B активізують роботу нервової системи, збуджують організм, що звичайно, не може не позначитись на сні.
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