Які спеції і продукти потрібно їсти восени

Насамперед варто звернути увагу на поліфеноли — натуральні сполуки рослинного походження з потужними біологічно активними властивостями. Зазвичай вони мають яскравий колір і трохи гіркуватий смак. Серед продуктів, багатих на поліфеноли, лікарі виділяють:

гвоздику;

петрушку;

кріп;

коріандр;

чорницю;

баклажани;

корицю;

куркуму;

чорноплідну горобину;

насіння льону;

шавлію;

м’яту;

полуницю;

каву.

Ці сполуки підтримують серцево-судинну систему, активізують імунітет та зменшують ризик запальних процесів.

Для профілактики захворювань також варто використовувати прополіс та бджолине маточне молочко.

Прополіс можна застосовувати різними способами: зовнішньо, локально, внутрішньо або через інгаляції — залежно від форми (чистий продукт, настоянка, мазь, спрей або водний екстракт) та мети. Наприклад, для зміцнення імунітету його зазвичай приймають внутрішньо у вигляді настоянок або харчових добавок.

Бджолине маточне молочко зазвичай розміщують під язиком і чекають, поки воно повністю розчиниться, щоб організм отримав максимум корисних речовин.

Лікарі наголошують, що восени особливо потрібні вітаміни A, E, D, C, а також мінерали — цинк і селен.

Не забувайте і про стан травної системи. Чим гірше почуваються життєво важливі бактерії та інші мікроорганізми кишечника, чим їх менше — тим слабший імунітет.

Корисні бактерії не люблять фастфуд, солодощі та випічку. Натомість вони “почувають себе краще” на овочах і фруктів з низьким вмістом цукру. Кисломолочні продукти також допомагають підтримувати здорову мікрофлору та зміцнювати імунітет.

Постійні “походи до холодильника” не лише додають зайвих сантиметрів на талії, а й послаблюють захисні сили організму. Краще трохи потерпіти легкий голод, ніж бездумно переїдати, особливо за низької фізичної активності та підвищеного ризику інфекцій.

Не забувайте пильнувати режим сну, не забувати про спілкування з друзями, регулярні прогулянки та фізичні вправи, адже це допомагає імунітету залишатися сильним.

Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є закликом до дії. Якщо у вас є будь-які симптоми або занепокоєння щодо здоров’я, обов’язково зверніться до лікаря.