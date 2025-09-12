- Дата публікації
Лікарі назвали продукти і спеції, які необхідно обов’язково їсти восени: вони зміцнюють імунітет і допомагають боротися з хворобами
Лікарі розповіли, що варто включати в раціон, додавати до страв і вживати напоями восени, щоб зміцнити імунітет, знизити ризик запальних процесів та підвищити захист організму від вірусних інфекцій.
Насамперед варто звернути увагу на поліфеноли — натуральні сполуки рослинного походження з потужними біологічно активними властивостями. Зазвичай вони мають яскравий колір і трохи гіркуватий смак. Серед продуктів, багатих на поліфеноли, лікарі виділяють:
гвоздику;
петрушку;
кріп;
коріандр;
чорницю;
баклажани;
корицю;
куркуму;
чорноплідну горобину;
насіння льону;
шавлію;
м’яту;
полуницю;
каву.
Ці сполуки підтримують серцево-судинну систему, активізують імунітет та зменшують ризик запальних процесів.
Для профілактики захворювань також варто використовувати прополіс та бджолине маточне молочко.
Прополіс можна застосовувати різними способами: зовнішньо, локально, внутрішньо або через інгаляції — залежно від форми (чистий продукт, настоянка, мазь, спрей або водний екстракт) та мети. Наприклад, для зміцнення імунітету його зазвичай приймають внутрішньо у вигляді настоянок або харчових добавок.
Бджолине маточне молочко зазвичай розміщують під язиком і чекають, поки воно повністю розчиниться, щоб організм отримав максимум корисних речовин.
Лікарі наголошують, що восени особливо потрібні вітаміни A, E, D, C, а також мінерали — цинк і селен.
Не забувайте і про стан травної системи. Чим гірше почуваються життєво важливі бактерії та інші мікроорганізми кишечника, чим їх менше — тим слабший імунітет.
Корисні бактерії не люблять фастфуд, солодощі та випічку. Натомість вони “почувають себе краще” на овочах і фруктів з низьким вмістом цукру. Кисломолочні продукти також допомагають підтримувати здорову мікрофлору та зміцнювати імунітет.
Постійні “походи до холодильника” не лише додають зайвих сантиметрів на талії, а й послаблюють захисні сили організму. Краще трохи потерпіти легкий голод, ніж бездумно переїдати, особливо за низької фізичної активності та підвищеного ризику інфекцій.
Не забувайте пильнувати режим сну, не забувати про спілкування з друзями, регулярні прогулянки та фізичні вправи, адже це допомагає імунітету залишатися сильним.
Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є закликом до дії. Якщо у вас є будь-які симптоми або занепокоєння щодо здоров’я, обов’язково зверніться до лікаря.