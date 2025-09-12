ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Лікарі назвали продукти і спеції, які необхідно обов’язково їсти восени: вони зміцнюють імунітет і допомагають боротися з хворобами

Лікарі розповіли, що варто включати в раціон, додавати до страв і вживати напоями восени, щоб зміцнити імунітет, знизити ризик запальних процесів та підвищити захист організму від вірусних інфекцій.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які спеції і продукти потрібно їсти восени

Які спеції і продукти потрібно їсти восени / © unsplash.com

Насамперед варто звернути увагу на поліфеноли — натуральні сполуки рослинного походження з потужними біологічно активними властивостями. Зазвичай вони мають яскравий колір і трохи гіркуватий смак. Серед продуктів, багатих на поліфеноли, лікарі виділяють:

  • гвоздику;

  • петрушку;

  • кріп;

  • коріандр;

  • чорницю;

  • баклажани;

  • корицю;

  • куркуму;

  • чорноплідну горобину;

  • насіння льону;

  • шавлію;

  • м’яту;

  • полуницю;

  • каву.

Ці сполуки підтримують серцево-судинну систему, активізують імунітет та зменшують ризик запальних процесів.

Для профілактики захворювань також варто використовувати прополіс та бджолине маточне молочко.

Прополіс можна застосовувати різними способами: зовнішньо, локально, внутрішньо або через інгаляції — залежно від форми (чистий продукт, настоянка, мазь, спрей або водний екстракт) та мети. Наприклад, для зміцнення імунітету його зазвичай приймають внутрішньо у вигляді настоянок або харчових добавок.

Бджолине маточне молочко зазвичай розміщують під язиком і чекають, поки воно повністю розчиниться, щоб організм отримав максимум корисних речовин.

Лікарі наголошують, що восени особливо потрібні вітаміни A, E, D, C, а також мінерали — цинк і селен.

Не забувайте і про стан травної системи. Чим гірше почуваються життєво важливі бактерії та інші мікроорганізми кишечника, чим їх менше — тим слабший імунітет.

Корисні бактерії не люблять фастфуд, солодощі та випічку. Натомість вони “почувають себе краще” на овочах і фруктів з низьким вмістом цукру. Кисломолочні продукти також допомагають підтримувати здорову мікрофлору та зміцнювати імунітет.

Постійні “походи до холодильника” не лише додають зайвих сантиметрів на талії, а й послаблюють захисні сили організму. Краще трохи потерпіти легкий голод, ніж бездумно переїдати, особливо за низької фізичної активності та підвищеного ризику інфекцій.

Не забувайте пильнувати режим сну, не забувати про спілкування з друзями, регулярні прогулянки та фізичні вправи, адже це допомагає імунітету залишатися сильним.

Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є закликом до дії. Якщо у вас є будь-які симптоми або занепокоєння щодо здоров’я, обов’язково зверніться до лікаря.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie