Лікарі «Охматдиту»‎ дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки

Уламок снаряду пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку.

Лікарі НДСЛ «Охматдит» дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки. Дитина отримала поранення, коли в будинок її сім'ї у Миколаївській області влучив снаряд окупантів, передає МОЗ.

29 березня лікарі дитячої лікарні «Охматдит»‎ прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку.

Пацієнтка отримала поранення 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві. Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в «Охматдит».

Охматдит

МОЗ висловлює вдячність всім лікарям, фармацевтам та медичним працівникам в Україні, які попри надскладні умови, безсоння і загрозу життю продовжують працювати та рятують людей.

Нагадуємо, що аптечні заклади України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на лікарські засоби, зокрема – на препарати з програми «Доступні ліки» та інсуліни.

Важливу інформацію для тих, хто отримує медикаменти за програмою «‎Доступні ліки», повідомили у МОЗ.

Для простішого доступу пацієнтів до життєво необхідних ліків у порядок реалізації програми внесено ряд змін. Зі змінами можна ознайомитись вище, в інфографіці.