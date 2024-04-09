Лікарі перерахували найкращі перекушування, які допомагають знизити рівень цукру в крові

Вчені вже давно стверджують, що за допомогою правильних перекушувань в пізню вечірню годину можна стабілізувати рівень глюкози в крові і запобігти її різкого падіння вночі.

Американська діабетична асоціація (ADA) вказує, що споживання деяких продуктів перед сном допомагає організму набагато краще контролювати рівень цукру в крові, знижуючи нездорове бажання перекусити рафінованими вуглеводами.

Лікарі впевнені, хоча існує зовсім небагато корисних перекушувань в пізню вечірню годину, проте можна виділити варіанти, в яких містяться корисні жири і обмежена кількість складних вуглеводів. А ще в них досить багато білків. Завдяки цим властивостям вони дозволяють обмежувати сплески рівня глюкози вночі та позитивно впливають на зниження рівня цукру вранці.

За словами фахівців, існує ефект різкого падіння рівня цукру, який відбувається, приблизно, о 2-3 годині ночі. Організм на це реагує тим, що вивільняє гормони, які допомагають знову підвищити цей рівень. Однак вони можуть виділятися одразу в надто великій кількості, що викликає вранці підвищений рівень цукру.

Ось які продукти лікарі називають найкращими варіантами вечірнього перекушування для зниження та стабілізації цукру в крові:

варене яйце — вважається найкращим джерелом білка, а ще уповільнює виділення цукру в кров одразу після приймання їжі;

— вважається найкращим джерелом білка, а ще уповільнює виділення цукру в кров одразу після приймання їжі; горіхи — волоські, мигдаль, арахіс багаті вітамінами, корисними жирами і мінералами, вони не лише стабілізують рівень глюкози, але й знижують кількість "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності), що здатний блокувати артерії;

— волоські, мигдаль, арахіс багаті вітамінами, корисними жирами і мінералами, вони не лише стабілізують рівень глюкози, але й знижують кількість "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності), що здатний блокувати артерії; некрохмалисті овочі — помідори черрі, сира морква, огірки можна назвати одним з найкращих варіантів перекушувань за діабету, вони мають містять калорій, жирів і вуглеводів, але багаті на мінерали та вітаміни, клітковину та антиоксиданти, чим покращують функціонування кишківника та серця;

— помідори черрі, сира морква, огірки можна назвати одним з найкращих варіантів перекушувань за діабету, вони мають містять калорій, жирів і вуглеводів, але багаті на мінерали та вітаміни, клітковину та антиоксиданти, чим покращують функціонування кишківника та серця; арахісове масло і нарізане яблуко — якщо розрізати одне яблуко і додати невелику кількість арахісового масла, то вийде чудове перекушування з високим вмістом білка, корисними жирами і клітковиною. Також в яблуках є вітаміни, мінерали і антиоксиданти.

А ще відмінним варіантом пізнього вечірнього перекушування може стати натуральний грецький йогурт. Він містить білок і велику кількість кальцію. При цьому такий продукт дуже корисний не лише за цукрового діабету.

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