Лікарі попереджають про небезпеку одного з найпопулярніших видів взуття: краще не ходити в них надто довго

Чому не можна довго ходити в кроксах / © unsplash.com

Проте мода зробила своє: сьогодні крокси носять усі — від медиків, яким потрібне легке взуття на довгі зміни, до студентів, що цінують комфорт. Навіть фешн-блогери вміло вплітають їх у стильні луки. Але за цією популярністю ховається важливий нюанс, про який мало хто замислюється.

Лікарі, опитані виданням Foot&Ankle Clinic, попереджають: постійне носіння кроксів може бути шкідливим.

На відміну від кросівок або якісних сандалів, крокси майже не підтримують п’яту й не забезпечують опору зводу стопи. Вони зручні, але не сприяють правильному положенню ноги під час ходьби. Тривале щоденне носіння може викликати біль у стопах, втому литкових м’язів, а з часом навіть метатарзалгію — біль у передній частині стопи, або бурсит — запалення суглобових сумок.

Ще один мінус кроксів — матеріал. Їх виготовляють із спеціального пластику, який практично не дихає. У спекотну погоду ноги в них сильно потіють, створюючи сприятливе середовище для мозолів, натоптишів та грибкових інфекцій. Для людей із чутливою шкірою або проблемними нігтями ризики ще більші. І, звісно, неприємний запах до кінця дня — часте явище.

Коли крокси справді доречні

Крокси можна носити, але варто робити це обережно і за призначенням. Найбільш підходящі випадки:

похід на пляж або у басейн;

робота в саду чи на городі;

короткі прогулянки двором;

поїздка на дачу.

Для тривалих прогулянок містом або активного дня краще обирати взуття з гарною амортизацією, надійною фіксацією п’яти та підтримкою зводу стопи.