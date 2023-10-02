Лікарі порадили людям після 60-ти забути про ці продукти та звички: що потрібно їсти у такому віці

Правила харчування після 60-ти: які продукти краще не їсти і що потрібно вживати у такому віці, які звички варто забути назавжди, щоб не нашкодити здоров'ю.

Дієтологи радять для кожного періоду життя формувати нові звички у харчуванні. Оскільки ті продукти, які людина вживає в сорок років, у шістдесят можуть нанести шкоду здоров’ю. Тому людям після 60-ти років варто забути про деякі з продуктів, бо вони лише погіршують стан здоров’я.

Яких продуктів не можна їсти після 60-ти років

Американська дієтологиня Бланка Ґарсіа назвала перелік продуктів, які потрібно виключити з раціону людям у 60 років, щоб залишатися здоровими.

Потрібно скоротити вживання або повністю відмовитися від продуктів, які піддалися високому ступеню обробки. Це такі як напівфабрикати, чіпси, випічка та морозиво.

Зі слів дієтолога, у таких продуктах практично немає поживних речовин, які б сприяли відновленню тканини на клітинному рівні. Зате у них дуже великий вміст рафінованого цукру та вуглеводів, барвників і добавок, які шкідливі для здоров’я. Споживання таких продуктів призводить до збільшення ваги та порушення балансу поживних речовин в організмі.

Експерт не радить повністю відмовлятися від вуглеводів, радить просто вибирати корисні альтернативні варіанти. Наприклад, це можуть бути макарони твердих сортів пшениці, коричневий рис та цільнозерновий хліб. Ці продукти забезпечать організм клітковиною. Також варто вживати корисний рослинний білок, що міститься в сочевиці, квасолі та грибах.

Дієтолог рекомендує обмежити вживання повареної солі до 10 грамів на день. Адже зловживання продуктами, у яких великий вміст солі, може призвести до підвищення тиску, утрудненню роботи серця та затримки рідини в організмі.

Що потрібно їсти людям після 60-ти: правила харчування

Максимально різноманітне харчування. Для організму в такому віці потрібні білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінеральні речовини у достатній кількості. Раціон повинен поєднуватися з енергетичною збалансованістю: калорійність їжі має відповідати енергозатратам організму. Оскільки з віком фізична активність зменшується, з’являється схильність до набору ваги, тому калорійність також слід зменшити. Потрібно знизити кількість тваринних жирів, які входять до складу м’ясних продуктів. Можна вживати м’ясо птиці у відвареному вигляді. До харчування повинна входити нежирна риба: морська або річкова, яку слід вживати у відвареному чи запеченому вигляді. Дуже важливий у такому віці режим харчування – це 4 рази на день. Перший сніданок має містити 25% загальної кількості калорій на добу, другий – 15%, обід – 35%, вечеря – 25%. Останній прийом їжі повинен бути за 2 години до сну. Необхідно ретельно пережовувати їжу. Лікарі рекомендують робити не менше 20-ти жувальних рухів, перш ніж проковтнути їжу. Процес насичення проходить значно швидше в такому випадку, а кількість спожитої їжі зменшується у 3 рази. Не можна різко обмежувати споживання білків тваринного походження, бо вони містять незамінні амінокислоти. Людям після 60-ти років краще вживати молочні та рибні продукти, вони легко перетравлюються, краще засвоюються і мають при цьому високу цінність. Наприклад, молоко містить майже всі необхідні речовини для організму людини, цей продукт є збалансованим від природи, тому дуже корисний. Не можна їсти всухом’ятку, рідкі страви, які приготовані на м’ясних, рибних, овочевих чи грибних відварах сприяють виділенню шлункового соку. Тому супу буде цілком досить, щоб перетравити другі страви з м’яса, риби чи картоплі. Солодощі потрібно їсти в обмеженій кількості наприкінці обіду, тоді цукор легше засвоїться організмом. Потрібно їсти більше свіжих овочів та фруктів, вони мають необхідні для організму вітаміни, мінерали, органічні кислоти та клітковину. Фрукти та овочі покращують процеси травлення, нормалізують метаболізм та кислотно-лужний баланс. Необхідно пити достатню кількість води і уникати зневоднення. З-поміж напоїв можна вибрати чорний та зелений чай. Зелений чай захищає від захворювання на атеросклероз, але його потрібно пити без цукру. Краще вживати з медом чи сухофруктами. Зелений чай знижує тиск, укріпляє судини, має антибактеріальну дію та продовжує життя.

Про які звички варто забути після 60-ти років

Заняття спортом. Не варто займатися активними видами спорту. Це повинні бути вправи середньої інтенсивності: можна просто гуляти на свіжому повітрі чи ходити в басейн. Заняття середньої інтенсивності повинні бути у графіку не менше одного разу на тиждень.

Не варто займатися активними видами спорту. Це повинні бути вправи середньої інтенсивності: можна просто гуляти на свіжому повітрі чи ходити в басейн. Заняття середньої інтенсивності повинні бути у графіку не менше одного разу на тиждень. Мало спати. Тим, хто має шістдесят років і більше, потрібно спати 8-9 годин на добу. Оскільки недосипання сприяє постійній втомі, збільшенню ваги та розсіяності.

Тим, хто має шістдесят років і більше, потрібно спати 8-9 годин на добу. Оскільки недосипання сприяє постійній втомі, збільшенню ваги та розсіяності. Забувати про щеплення. Так як з віком імунітет слабшає, то потрібно ретельно слідкувати за своїм здоров’ям. Варто вакцинуватися від грипу та інших вірусних захворювань. Про те, які щеплення вам потрібні, краще проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

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