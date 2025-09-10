Лікарі радять пити чай із цієї пряності: кому він необхідний насамперед

Чай з цією пряністю дуже корисний для здоров’я, але не всім / © unsplash.com

Ерготерапевтка Сара Бенс разом із американським лікарем Сохаїбом Імтіазом радять додавати до чаю корицю. За їхніми словами, ця пряність століттями застосовувалася у традиційній медицині та як домашній засіб для підтримки здоров’я і лікування різних недуг.

Справа в тому, що кориця містить потужні антиоксидантні та протизапальні сполуки, які надають численні корисні ефекти для здоров’я.

Чим корисний чай із кориці

Експерти, спираючись на численні дослідження, виділяють шість основних переваг цього напою. Особливо корисним він буде для білорусів, які стикаються з підвищеним рівнем цукру в крові, сильними менструальними болями, високим холестерином або підвищеним тиском.

Регулювання рівня цукру в крові. Лікарі зазначають, що чай із кориці діє подібно до інсуліну, допомагаючи знижувати рівень глюкози. Полегшення менструальних болів і кровотеч. Напій може зменшувати інтенсивність менструальних болів та сильних кровотеч, роблячи цей період менш болісним. Зниження холестерину. Хоча вплив кориці на рівень холестерину досі вивчається, деякі дослідження демонструють зменшення тригліцеридів та загального холестерину. Зменшення нудоти та блювання. Аромат і смак кориці допомагають боротися з нудотою — вдихання парів під час пиття чаю часто приносить полегшення. Зниження артеріального тиску. Деякі дослідження свідчать, що кориця може сприяти зниженню як систолічного, так і діастолічного тиску. Підтримка ваги та боротьба з ожирінням. Дослідження показують, що регулярне вживання кориці може знижувати індекс маси тіла, загальну масу тіла, окружність талії та жирову масу.

Кому варто уникати чаю з кориці

Незважаючи на користь, цей напій протипоказаний певним категоріям людей:

вагітним та годуючим жінкам;

людям із захворюваннями печінки;

курцям;

пацієнтам, які проходять хіміотерапію або приймають протиракові препарати.

Як приготувати чай із кориці

Існує кілька способів приготування:

Тривале настоювання: замочіть 60 г паличок кориці в 1 л води кімнатної температури на добу, а потім кип’ятіть 30 хвилин. Швидкий варіант: кип’ятіть палички кориці близько 15 хвилин. Мелена кориця: всипте 1–2 чайні ложки меленої кориці у заварник і залийте кип’ятком.

Такий чай не лише зігріває, а й підтримує здоров’я, покращує самопочуття та додає тонусу на цілий день.