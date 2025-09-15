Лікарі розкрили 20-секундний трюк, який миттєво знімає втому очей від екрана

Як врятувати очі від втоми через екран мобільного телефону / © unsplash.com

Оптометристи — фахівці з перевірки зору та підбору корекційних засобів — наголошують: хоча тривале сидіння за екранами зазвичай не завдає незворотної шкоди, воно суттєво впливає на комфорт і здоров’я очей.

Однією з головних причин проблем вони називають рідкісне моргання. Коли ми зосереджені на екрані, частота моргання може знижуватися на 60%, що призводить до сухості, подразнення та швидкої втоми очей. До цього додається постійна фокусування на близькій відстані, що створює «рецепт» для втоми, затуманеного зору та головного болю.

Синє світло теж має значний ефект. Хоча його незворотна шкода не доведена, експерти стверджують, що воно може порушувати циркадний ритм (цикл сну) і посилювати загальний дискомфорт очей.

Якщо ви помічаєте сухість, свербіж або сльозотечу очей, затуманення зору, головний біль чи труднощі з переключенням фокусу з близького на дальнє, можливо, це наслідок тривалого часу за екраном.

Метод 20-20-20 для очей

Насамперед, регулярні перевірки зору та консультації з лікарем залишаються ключовими. Але є й прості способи зменшити цифрове навантаження.

Повністю відмовитися від екранів неможливо, проте можна планувати перерви більш усвідомлено. Один із найпростіших методів запропонувала докторка Софія Вісанджі, оптометристка з Нью-Йорка. Вона радить дотримуватися правила 20-20-20:

Кожні 20 хвилин роботи за цифровим пристроєм дивіться на об’єкт на відстані 20 футів (≈6 м) протягом 20 секунд.

Теоретично це просто, але легко забути. Тому доктор Вісанджі використовує маленький трюк: на столі стоять пісочні години на 20 хвилин. Коли пісок закінчується, вона відводить погляд від екрану, щоб дати очам відпочити.

Це не лише стильний аксесуар для робочого столу, а й ефективне нагадування про необхідність відпочинку для очей.

Інші поради