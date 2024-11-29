Лікарі розповіли, чому варто відмовитися від ковбаси та сосисок

Оброблене червоне м'ясо, зокрема, ковбаси і сосиски, вважається одним із найшкідливіших м'ясних продуктів. ВООЗ давно застерігає від його надмірного споживання.

Це попередження стосується також смаженого та жирного червоного м'яса, але меншою мірою. В американському журналі були опубліковані результати дослідження вчених з канадського Університету Макмайстра і інших університетів, які показали, що вживання таких продуктів як сосиски, ковбаса, паштет, смажений бекон, шинка, м'ясні консерви значно збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Дослідження вчені проводили протягом дев'яти років. Під час нього було вивчено 134 297 осіб із 21 країни, зокрема, Бразилії, Південної Африки, Канади, Швеції тощо.

Звичайно, кажуть лікарі, м'ясо їсти можна і навіть треба, але не всяке. Вживання до трьох порцій білого м'яса чи непереробленого червоного м'яса на тиждень не пов'язане з серйозними проблемами з серцем. А ось ковбаса, сосиски та м'ясні продукти, які вже готовими продаються в магазині, вважаються переробленими. Вони й становлять загрозу.

Якщо ви будете вживати понад дві порції переробленого м'яса на тиждень, то це сприятиме розвитку серцево-судинних захворювань та може навіть стати причиною передчасної смерті. Згідно з результатами досліджень, постійна присутність цього виду м'ясних продуктів в раціоні підвищує концентрацію "поганого" холестерину в крові. А це збільшує шанс розвитку атеросклерозу, інфаркту, тромбозу, інсульту.

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