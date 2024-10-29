Лікарі розповіли, як квашена капуста впливає на організм: багато користі, але можна не всім

Квашена капуста — популярна страва в осінньо-зимовий період. Вона не лише дуже смачна, але й корисна через природний процес ферментації. Чи можна регулярно їсти квашену капусту?

Як квашена капуста впливає на організм: користь

Користь для травлення — пробіотики, які містяться в квашеній капусті, знижують симптоми синдрому подразненого кишківника, за регулярного вживання знижується інтенсивність газоутворення, зменшуються розлади випорожнень.

Важлива для метаболізму глюкози — під час заквашування утворюється молочна кислота, яка необхідна для збагачення м'язової тканини серця. Також вона бере участь у метаболізмі глюкози в організму.

Нормалізовує рівень холестерину — клітковина сприяє не лише правильній роботі кишківника, але й для зниження рівня "поганого" холестерину.

Підтримка імунітету — високий вміст вітаміну С є гарною профілактикою авітамінозу, а ще потрібен для синтезу колагену, який складає сполучні тканини організму.

Допомагає тримати вагу під контролем — регулярне вживання квашеної капусти позитивно впливає на масу тіла, допомагаючи схуднути. Все це через високу кількість клітковини і досить низьку енергетичну цінність.

Подовжує молодість — вона багата на антиоксиданти та інші рослинні сполуки, які гальмують розвиток хронічних запальних процесів, підтримуючи здоров'я клітин.

Рятує від наслідків застілля — і сама квашена капуста, і її розсіл дуже корисні після вживання алкоголю, вони містять янтарну кислоту, яка виводить токсини і продукти розпаду етанолу.

А ще в квашеній капусті багато вітаміну А і каротину, які знижують шкідливий вплив вільних радикалів, покращуючи здоров'я шкіри.

Коли не можна їсти квашену капусту: шкода

Квашена капуста містить багато солі, а її надлишок призводить до затримання води в організмі, що спричиняє набряки, підвищує тиск, збільшує ризик сечокам'яної хвороби, інших захворювань нирок, інфарктів та інсультів. Тому її не рекомендовано вживати людям з гіпертонічною хворобою, патологіями з боку нирок.

Ще один значний недолік цього продукту — здатність підвищувати виробництво гістаміну (речовина, яку організм виробляє під час алергічної реакції). За регулярного вживання квашена капуста може підвищувати ризик розвитку алергії. Її не слід додавати до раціону тих, в кого є запальні захворювання шлунка в стадії загострення чи виразкова хвороба.

Пам'ятайте, що навіть найбільш корисний продукт потрібно завжди вживати в міру. Як показали дослідження, квашена капуста покращує травлення, але тільки якщо вживати не більше 100-200 г на день. В великих кількостях вона може викликати діарею.

Чи можна квашену капусту дітям

Квашену капусту не рекомендовано вводити в раціон зовсім маленьким дітям, адже вона містить багато кислот і солі. Зазвичай, лікарі радять зачекати, доки малюкові буде 1,5-2 роки, але її попередньо потрібно добре промити водою. Для першої дегустації вистачить 1 ст. ложки. Потім зачекайте 2-3 дні, спостерігаючи за самопочуттям дитини. Взагалі, квашену капусту дозволяється давати як гарнір 2-3 рази на тиждень, якщо у малюка немає розладу стільця.

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