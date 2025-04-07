Лікарі розповіли, скільки можна користуватися зубною щіткою: як часто і чому її потрібно змінювати

Скільки можна користуватися зубною щіткою / © unsplash.com

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Дослідники рекомендують міняти зубну щітку принаймні раз на три місяці. Якщо нехтувати цим правилом, можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям.

На основі наукових даних, через 90 днів щітки стають менш ефективними, оскільки щетинки зношуються і вже не можуть добре очистити зуби від нальоту.

Щітки зазвичай починають втрачати ефективність після 40 днів використання.

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«Коли це відбувається, на зубах починає накопичуватися наліт, що може призвести до захворювань ясен, а також до серйозних проблем, таких як серцеві інфекції та деменція», — зазначають фахівці.

Дослідники провели опитування і виявили, що жінки в середньому змінюють зубні щітки кожні 92 дні, а чоловіки — через 185 днів. Як уже було сказано, зубну щітку слід замінювати мінімум раз на три місяці, що стосується й електричних щіток. Тому експерти наполягають на важливості цього правила для запобігання проблемам зі здоров’ям.