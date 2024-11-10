Лікарка-дієтологиня дала поради, як без шкоди для здоров'я очистити організм

Симптоми інтоксикації, такі як головний біль, слабкість і проблеми з ШКТ, можуть бути зняті за допомогою детоксу.

Детокс може допомогти очистити організм від шкідливих речовин, що накопичуються через повітря, їжу та засоби догляду, і кому цей метод підходить.

Про це розповіла президентка Асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України Тетяна Кіхтєва Фокусу.

Сучасні фактори середовища, такі як інгредієнти в побутовій хімії, засоби для миття та забруднення повітря, перенавантажують органи детоксикації. Це призводить до того, що органи не справляються, і їм потрібна допомога для очищення організму.

"Один-два рази на рік людина може допомогти собі за допомогою програми детоксикації, щоб вивести токсини та очистити свій організм", — розповіла вона.

Кіхтєва зазначає, що симптоми інтоксикації важко розпізнати, оскільки вони неспецифічні. До найпоширеніших належать загальна слабкість, головний біль, проблеми з ШКТ та висипання на шкірі. За допомогою детоксу можна покращити сон, знизити зайву вагу, поліпшити настрій і нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.

За її словами, програми детоксикації можуть бути різними: на соках, смузі, воді, фруктах або спеціальні програми. Тетяна Кіхтєва пояснює, що її програма триває 3 тижні і включає плавне введення в детокс, активну фазу очищення та поступовий вихід. Це вегетаріанська програма, яка виключає продукти тваринного походження на 21 день. Важливими є також нутрицевтична підтримка, підтримка печінки та шкіри, а також фізичні вправи для виведення токсинів.

Вона розповіла, що людям з хронічними захворюваннями перед програмою очищення необхідно проконсультуватися з лікарем. Детокс-програми протипоказані при порушеннях функції щитоподібної залози, хронічних захворюваннях нирок, серця, цукровому діабеті, туберкульозі, онкології та інших важких хворобах. Тетяна Кіхтєва зазначає, що за відсутності протипоказань детокс корисний для кожної сучасної людини, оскільки допомагає підтримувати здоров’я та довголіття.

Нагадаємо, зіркова тренерка Аніта Луценко рекомендувала відмовитись від детоксу та розвантажувальних днів. Вона підкреслює, що при збалансованому харчуванні організм отримує всі необхідні вітаміни та мікроелементи, і розвантаження лише призводять до накопичення зайвої ваги та зривів у харчуванні.

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