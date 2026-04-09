Лікарка розповіла, чому хочеться солодкого та як це змінити

Чому хочеться солодкого

Надмірна тяга до цукру часто сприймається як ознака слабкої волі, проте це не завжди так. Ендокринологиня Євгенія Рогальська наголошує, що організм найчастіше вимагає десертів у стані стресу, втоми або через порушений режим, оскільки глюкоза є найшвидшим способом отримати енергію. Тому замість жорстких обмежень, які часто ведуть до зривів, лікарка пропонує стратегію усвідомленості, яка базується на фізіологічному балансі та психологічній витримці.

Як зменшити потяг до солодкого

1. Важливість регулярного харчування

Фундаментальним кроком до подолання цукрової залежності є створення передбачуваного графіка приймання їжі. Коли організм отримує поживні речовини в один і той самий час, рівень глюкози в крові залишається стабільним, що запобігає різким нападам голоду.

Важливо заздалегідь планувати свій раціон, забезпечуючи наявність повноцінних страв, що містять складні вуглеводи, білки та клітковину. Якщо людина знає, що на неї чекає ситний обід, мозок перестає генерувати імпульсивні сигнали про необхідність термінового перекусу печивом чи цукерками. Таке планування знімає тривожність і допомагає уникнути «харчового хаосу», який зазвичай і веде до зловживання солодощами.

2. Сон як природний регулятор апетиту

Якісний відпочинок є критично важливим для контролю гормонів, що відповідають за насичення. Дослідження показують, що за дефіциту сну (менше ніж 7 годин) в організмі зростає рівень греліну, який стимулює апетит, і знижується рівень лептину, що сигналізує про ситість.

Якщо нічний сон був перерваним або недостатнім, альтернативою може стати короткий денний відпочинок тривалістю близько 20 хвилин. Така пауза дозволяє нервовій системі «перезавантажитися» без допомоги цукру. Часто те, що ми сприймаємо як сильне бажання з’їсти торт, насправді є криком виснаженого організму про потребу в елементарному відпочинку.

3. Психологічна пауза та робота з імпульсами

Одним із найбільш дієвих методів когнітивно-поведінкової терапії у боротьбі з переїданням є правило «20 хвилин». Суть полягає у тому, щоб за виникнення гострого бажання з’їсти солодке відкласти цю дію на 20 хвилин. Протягом цього часу варто перемкнути увагу на будь-яку фізичну чи побутову діяльність — легке прибирання, прогулянку або робочі завдання.

Застосування психологічної паузи дозволяє провести чітку межу між двома принципово різними станами, які ми часто плутаємо у повсякденному житті. Перший стан — це справжній фізіологічний голод, який є об’єктивною потребою організму в поживних речовинах. Він характеризується поступовим наростанням, не зникає після короткого очікування і вимагає повноцінного приймання їжі для відновлення енергетичного балансу.

Другий стан являє собою емоційний імпульс, що виникає раптово як реакція на психологічний дискомфорт. Це може бути наслідком нудьги, накопиченого стресу або підсвідомого бажання знайти швидку розраду в їжі. На відміну від реального голоду, такий імпульс має тимчасовий характер і зазвичай повністю затихає, якщо людина знаходить спосіб переключити свою увагу на іншу діяльність, що підтверджує його емоційну, а не фізичну природу.

Баланс замість заборон

Головна концепція сучасного підходу до здоров’я — це відмова від боротьби із собою на користь саморозуміння. Зменшення кількості цукру в раціоні має відбуватися не через суворі заборони, які неминуче призводять до зривів і почуття провини, а через мінімізацію стресових факторів. Формування нових звичок — регулярної їжі, повноцінного сну та усвідомлених пауз — створює міцну базу для довгострокових змін, де солодке перестає бути єдиним джерелом задоволення чи енергії.