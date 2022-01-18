Лікування тяжкої алкогольної залежності: вчені винайшли спосіб з кетаміном та психотерапією

Люди з важким алкогольним розладом змогли довше відмовитися від вживання алкоголю, коли їх лікували низькими дозами кетаміну в поєднанні з психотерапією.

Низькі дози кетаміну у поєднанні з психотерапією ефективно лікують тяжку алкогольну залежність.

Дослідження кетаміну для зменшення рецидиву алкоголю (KARE) проводилося під керівництвом Університету Ексетера та фінансувалася Радою медичних досліджень.

Як повідомляє Science Daily, в експерименті брали участь 96 людей із тяжкою алкогольною залежністю. Попередньо вони пройшли детоксикацію та під час експерименту не пили спиртне.

Добровольців випадково розподілили на чотири групи. У кожної був свій варіант лікування: кетамін та психотерапія, кетамін та лекції про шкоду алкоголю, плацебо та психотерапія або плацебо та лекції.

Усі учасники дослідження щотижня отримували три крапельниці з кетаміном чи фізрозчином. Також добровольці пройшли сім півторагодинних сеансів терапії чи навчання. Частоту рецидивів вчені відстежували протягом 6 місяців після лікування.

Група кетаміну та психотерапії залишалася повністю тверезою 162 дні з 180, тобто показник помірності - 87%. Це значно вище, ніж у будь-якій іншій групі – лікування було в 2,5 рази ефективнішим.

Команда також знайшла деякі докази того, що кетамін і терапія можуть запобігти будь-якому вживання алкоголю протягом шести місяців. Пацієнти, які отримували кетамін, також мали нижчу депресію через три місяці та кращу функцію печінки, ніж ті, хто отримував плацебо, незалежно від того, поєднували це з терапією чи ні.

Також читайте Ніколи не пийте це одночасно з ліками від головного болю

"Алкоголізм може зруйнувати життя, і нам терміново потрібні нові способи, як позбутися алкогольної залежності. Ми виявили, що контрольовані низькі дози кетаміну в поєднанні з психологічною терапією можуть допомогти людям уникати алкоголю довше, ніж плацебо. Це надзвичайно обнадійливо, оскільки ми зазвичай бачимо, що троє з кожних чотирьох людей повертаються до сильного вживання алкоголю протягом шести місяців після відмови від алкоголю, тому цей результат є значним покращенням", - сказала провідна авторка професорка Селія Морган з Університету Ексетера.

За словами медиків, кількість смертей від алкоголю, подвоїлася з початку пандемії, а це означає, що нові методи лікування потрібні як ніколи раніше.

"Раніше існували певні занепокоєння щодо використання кетаміну у алкоголіків через проблеми з печінкою, але це дослідження показало що кетамін безпечний і добре переноситься в клінічних умовах. Насправді ми виявили покращення функції печінки в групі кетаміну через те, що вони вживали набагато менше алкоголю", - пояснила лікарка.