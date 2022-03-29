Лимон у повсякденному раціоні: Світлана Фус розповіла все про користь і умови вживання

Лимон у повсякденному раціоні: Світлана Фус розповіла все про користь і умови вживання

Цитрусові - апельсини, мандарини, грейпфрути, помело і, звісно ж, лимони, зазвичай присутні на нашому столі в холодну пору року.

Сьогодні йдеться про продукт, який кожному знайомий з дитинства – про лимон.

Його багато людей використовують в повсякденному раціоні, додаючи до гарнірів, салатів, напоїв або десертів.

"Лимон прийнято вважати джерелом аскорбінової кислоти, тому що він кислий. Деякі проводять "вітамінізацію" від застуди саме лимоном, вживаючи його дольками або додаючи в чай та інші напої", – написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі.

Втім, середній лимон, вага якого 60 г, дійсно може дати організму 25 - 30 мг вітаміну С, що відповідає одній третині його добової норми.

Але мало хто з'їсть свіжий плід цитруса цілком з м'якоттю і шкіркою. Тому розраховувати на дольку лимона, як на джерело саме «аскорбінки» навряд чи варто. Особливо, коли його кладуть в гарячий напій.

На жаль, при попаданні в гарячу воду основна кількість вітаміну руйнується.

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Лимон: вітамінний склад

Крім "аскорбінки" в лимонах присутні в невеликих кількостях вітаміни В6 і В1.

Серед мінеральних речовин варто відзначити кальцій (12,2%) і мідь (9%) які містяться в шкірці лимона. У ній же в 4 рази більше клітковини (42%) і пектину (40%) ніж в м'якоті.

І хоча лимони не є рекордсменом за вмістом "аскорбінки", в них багато інших речовин, які проявляють свої корисні властивості. Це органічні кислоти - лимонна і яблучна, фітонциди, рутин.

Флавоноїди гесперидин і діосмін покращують кровообіг і допомагають запобігти розвитку атеросклерозу, а лімонен, нарингенін і кумарини мають протипухлинну дію.

Однак варто відзначити, що отримати високу дозу названих речовин, вживаючи тільки лимони дуже складно. І, тим не менш, регулярне вживання лимона, його цедри збагатять ваш раціон цими цінними речовинами. Тим більше що в лимонах їх кількість залишається незмінним практично весь рік.

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Як їсти лимони і не зашкодити собі

Однак лимон не кожній людині може бути корисний. Специфічні білки цитрусових і лимона зокрема-алергени, особливо якщо ці плоди вживати у великих кількостях. Тому дітям потрібно давати лимон та інші цитрусові їх з обережністю і в невеликих кількостях. Не варто захоплюватися лимонами і людям з підвищеною кислотністю, виразкою шлунка і з проблемною підшлунковою залозою. У таких випадках краще використовувати не сам лимон, а його цедру.

Головне правило, яке слід дотримуватися - їсти лимон в розумних кількостях.

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