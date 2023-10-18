Лише 30 грамів на день цього продукту – і ви назавжди забудете про «поганий» холестерин

Аби ніколи не було проблем із серцем: що потрібно робити та їсти, щоб знизити холестерин.

Високий рівень холестерину в крові призводить до атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту. Щоб уберегтися від цих небезпечних недуг, потрібно дотримуватися досить простих рекомендацій лікарів. Розповідаємо, що потрібно робити і чим харчуватися, аби вас не турбували серцево-судинні захворювання.

Що таке «поганий» і «хороший» холестерин

«Поганий» холестерин – це ліпопротеїди низької щільності, які здатні ушкоджувати стінки судин та прикріплюватися до них. Згодом ЛПНЩ притягують до себе інші клітини організму, за рахунок чого збільшуються у розмірі. Це призводить до утворення атеросклеротичної бляшки. Холестерин може підвищуватися з багатьох причин – неправильного харчування, через спадковість або погані звички.

«Хороший» холестерин – це ліпопротеїди високої щільності, вони протилежні «поганому» холестеринові, тобто заважають його прикріпленню до стінок судин. Також ЛПВЩ здатні знижувати концентрацію «поганого» холестерину в крові. Якщо рівень «хорошого» холестерину в організмі достатній, то він протистоятиме розвитку атеросклерозу. А якщо знижений, то це може спровокувати ризик захворювання серцево-судинної системи.

Як запобігти розвитку атеросклерозу

Лікарі радять дотримуватися декількох простих рекомендацій.

Слідкувати за масою свого тіла.

Переглянути своє харчування, змінивши на здорове. Особливо це стосується людей похилого віку, їм варто обмежити продукти, які багаті на жири тваринного походження.

Вести активний спосіб життя. Дуже допомагає активна ходьба, якщо немає бажання чи можливості робити зарядку.

Позбутися шкідливих звичок, зокрема вживання алкогольних та тютюнових засобів.

Варто раз на пів року проходити обстеження у лікаря.

Що потрібно їсти, щоб знизити «поганий» холестерин

Є перелік продуктів, які «вбивають» цю проблему на раз, а заразом і всі негаразди, до яких призводить високий рівень «поганого» холестерину.

Горіхи. Мигдаль, фундук, кеш’ю, арахіс, волоські та кедрові горіхи. Оскільки вони мають дуже великий вміст поліненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6. Саме вони знижують ризик захворювання серця та судин. Достатньо їсти по 30 грамів на день цих горіхів, аби не мати проблем із холестериновими бляшками. Проте варто бути обережними тим, хто має алергічні реакції та слідкує за своєю вагою, оскільки горіхи дуже калорійні. Лосось, бобові, ягоди – це найголовніші «вбивці» холестерину. Завдяки цим продуктам печінка має можливість вимивати його з організму. Продукти, багаті на клітковину – сочевиця, квасоля, броколі, авокадо, яблука. Насіння – соняшнику, льону, гарбузове, кунжут.

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