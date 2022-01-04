Лише одна звичка допоможе боротися зі старінням мозку - дослідження

Дослідження показують, що це сприяє міцному функціонуванню мозку.

Варто звернути увагу на нове новаторське дослідження, проведене в Швейцарії та опубліковане в науковому журналі Neuroimage. Вчені з Університету Цюриха зібрали переконливі свідчення того, що рішення, які ви приймаєте сьогодні, впливають на ваше пізнання і на те, як мозок старіє через десятиліття.

Тож, як краще захистити свій розум від вікового зниження?

Ніколи не припиняйте вчитися

Дослідження показало, що постійне навчання протягом життя сприяє міцному функціонуванню мозку і пізнанню в літньому віці. Це може здатися простим, але основні висновки цього дослідження можна коротко підсумувати так: якщо ви не використовуєте свій розум, ви можете його втратити.

Вчені вивчали функції мозку сотень літніх людей і виявили, що у тих, хто має академічний досвід, протягом семи років набагато менше ознак дегенерації. Ці результати свідчать про те, що навчання позитивно впливає на процес старіння в мозку та сприяє молодшому та гострому розуму незалежно від фактичного віку людини.

«Крім того, науковці також обробляли інформацію швидше та точніше – наприклад, під час збігу літер, чисел шаблонів. Загалом зниження їхньої продуктивності розумової обробки було нижчим», – каже автор першого дослідження Ізабель Хотц.

Дослідження

Дослідницька група відстежувала понад 200 людей похилого віку протягом більше семи років. Усі включені дорослі не виявляли ознак деменції, демонстрували інтелект вище середнього та вели дуже активне соціальне життя.

Протягом цього періоду понад 7 років суб’єктів регулярно оцінювали як нейроанатомічно, так і нейропсихологічно за допомогою МРТ. Ці сканування мозку дозволили авторам дослідження вивчити як лакуни, так і гіперінтенсивність білої речовини на цифрових зображеннях. Ці нейронні «дегенеративні процеси» з’являються на МРТ як «чорні діри» або «білі плями».

Іншими словами, чим більше чорних дір і білих плям видно на МРТ, тим більше погіршення стану мозку.

Дослідники не зовсім впевнені, чому ці дегенеративні процеси призводять до чорно-білих аномалій на скануванні мозку, але теоретизують, що це явище, ймовірно, викликане відсутністю кровотоку, втратою нейронів/нервових шляхів або мертвою тканиною мозку. Як можна собі уявити, ці спостережувані чорні діри та білі плями можуть завдати серйозної шкоди пізнанню та мисленню людини, особливо якщо ці дефекти розташовані в особливо важливих нейронних областях.

Коли дослідники оцінювали МРТ учасників протягом періоду відстеження, стало очевидним, що ті, хто має академічний досвід, демонстрували «значно менше збільшення цих типових ознак дегенерації мозку».

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Навчання не знає меж

Хоча ці висновки зосереджені на «академіках» або тих, хто отримав ступінь бакалавра, магістра чи доктора, загальне повідомлення не обмежується формальною академічною освітою. Якщо ця робота надихає вас повернутися до школи, це чудово, але вам, звичайно, не потрібно платити за навчання, щоб вчитися потроху щодня.

Придбайте собі бібліотечну картку, яку ви відкладали роками, або нарешті приступайте до того, щоб навчитися грати в шахи. Інтернет полегшив, ніж будь-коли раніше, вчитися чомусь новому. Майже необмежену інформацію практично на будь-яку тему, яку ви можете собі уявити, ви зможете отримати під рукою кожного разу, коли ви берете свій смартфон.

Можливості безмежні, а переваги варті зусиль. Здоровий розум у старості дозволить вам залишатися незалежними, щасливими та продуктивними до золотих років.

Навчання створює «резерви мозку»

Попередні дослідження чітко вказують на те, що когнітивні здібності людини в будь-якому віці значною мірою визначаються силою та цілісністю зв’язних нейронних мереж в їхньому розумі. Хоча наразі це не може бути підтверджено, автори дослідження припускають, що навчання допомагає зміцнювати ці вже існуючі нейронні мережі та будувати нові зв’язки.

Отже, коли ви проведете 2022 рік, вивчаючи нову мову або малювати, ви, ймовірно, створите сильнішу нейронну мережу, до якої можна буде повернутися, коли старість неминуче позначиться на вашому мозку.

«Ми підозрюємо, що високий рівень освіти призводить до збільшення нейронних і когнітивних мереж протягом життя людей і що вони, так би мовити, накопичують резерви. У старості їх мозок краще компенсує будь-які порушення, які виникають», – коментує керівник дослідження і нейропсихолог Лутц Янке.