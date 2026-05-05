Людям, які страждають на підвищений кров'яний тиск, слід пити це щодня

Напій для гіпертоніків

Сік граната, багатий на унікальні антиоксиданти, допомагає знижувати артеріальний тиск, бореться з «поганим» холестерином і захищає внутрішні органи від токсичного впливу.

Про це пише kobieta.

Фахівці зазначають, що гранатовий сік містить значно більше поліфенолів та антиоксидантів, ніж зелений чай або червоне вино. Саме ці речовини роблять його одним із найефективніших природних засобів для підтримки серцево-судинної системи та профілактики гіпертонії.

Дослідження підтверджують, що компоненти граната гальмують окислення «поганого» холестерину LDL, що зменшує ризик утворення атеросклеротичних бляшок і, як наслідок, інфаркту чи інсульту. Крім того, напій має потужну протизапальну та антиоксидантну дію, нейтралізує вільні радикали та захищає клітини від пошкоджень.

Гранатовий сік допомагає знижувати артеріальний тиск / © pexels.com

Гранатовий сік знижує тиск і зміцнює серце, але не тільки

Регулярне вживання соку також позитивно впливає на імунітет, кровообіг і стан судин. У деяких випадках він навіть може підтримувати чоловіче здоров’я, зокрема при проблемах із потенцією.

До складу напою входять вітаміни C, E та групи B, а також калій, який додатково підтримує роботу серця і судин.

Лікарі радять пити щодня

Фахівці радять вживати приблизно одну склянку на день. Важливо обирати 100% натуральний сік без доданого цукру, підсолоджувачів чи барвників.

Водночас лікарі застерігають: людям, які приймають препарати для зниження тиску або статини, варто проконсультуватися з лікарем, адже можливі взаємодії з ліками.

Користь для нирок і печінки

Гранатовий сік також підтримує роботу печінки та нирок. Потужні антиоксиданти, зокрема пуникалагіни, захищають клітини від оксидативного стресу та сприяють їх відновленню.

Регулярне вживання напою допомагає зменшити запальні процеси в печінці, покращує її детоксикаційні функції та сприяє зниженню жирових відкладень у тканинах органу.

