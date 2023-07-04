Лляна олія для схуднення: дієтологиня розвінчала популярний міф та розповіла як її вживати

Користь лляної олії

Перевага лляної олії не лише в тому, що вона містить корисні жирні кислоти Омегу-6, Омегу-3 та Омегу -9, а й в оптимальному співвідношенні Омеги -6 до Омеги - 3, а саме шість до одного, що і визначає її користь в профілактиці та лікуванні серцево-судинних, когнітивних, запальних і навіть онкологічних хвороб.

Споживання лляної олії:

Знижує рівень холестерину, захищає серцево-судинну систему.

Робить судини еластичнішими, нормалізує тиск, зменшує ймовірність утворення тромбів.

Знижує ризик інсульту.

Регулює гормональну систему.

Покращує травлення та роботу шлунково-кишкового тракту, прискорює загоєння ушкоджень слизової шлунка і кишківника, усуває запори

Нормалізує роботу печінки, сечостатевої системи, підтримує роботу нирок

Позитивно впливає на сітківку ока, покращує зір

Підтримує роботу мозку, покращує когнітивні функції та психічне здоров'я.

Підвищує загальний імунітет організму.

Знімає запалення шкіри, лікує псоріаз і екзему.

Ефективна у лікуванні опіків.

Робить нігті та волосся здоровими й міцними.

Знижує ризик захворювання на рак.

Лляна олія для схуднення

Поширена думка, що лляна олія допомагає для схуднення, для цього рекомендується приймати її зранку або зранку та ввечері натщесерце по чайній ложці перед їдою.

Лікарка ендокринолог Анастасія Соколова розповідає, чи можна схуднути, випиваючи лляну олію зранку перед їдою.

Завдяки великій кількості "хороших" жирів користь лляної олії безперечна. Лікарка радить заправляти нею салати, крупи та інші страви у чистому вигляді (тобто без термічної обробки). Корисні жири впливають на секрецію гормонів і побудову корисних жирів в організмі.

Однією з функцій, яку виконують корисні жири, є скорочення жовчного міхура та виділення жовчних кислот у кишківник для кращого перетравлення їжі.

Але, за словами Соколової вживання лляної олії для схуднення шляхом споживання її зранку натщесерце є міфом.

Щобільше, за словами лікарки, такий спосіб не лише не допоможе схуднути, а й навпаки, може зашкодити.

Яким чином споживання лляної олії натщесерце може нашкодити

За словами лікарки, якщо концентрований жир (тобто нерозбавлену олію) в необробленому вигляді випити зранку натщесерце, то в організмі почнеться посилена активація жовчних кислот у момент не перетравлювання їжі. Як наслідок, апетит може погіршиться, але з'являться такі симптоми як відчуття гіркоти та печіння в роті, дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.

Причиною погіршення самопочуття у такому випадку буде "різке, нефізіологічне скорочення жовчного міхура натщесерце.".

Як зазначає Анастасія Соколова, люди вживають лляну олію зранку також через те, що різкий викид жовчних кислот натщесерце призводить до покращеної моторики кишківника. Скоріш за все, люди пʼють лляну олію, щоб спровокувати випорожнення та схуднути. Але це міф.

Набагато здоровіше буде, якщо регулярні випорожнення стануть результатом комбінованій їжі, збалансованого раціону та фізичної активності. "Для цього не обовʼязково скорочувати жовчний міхур за допомогою лляної олії".

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