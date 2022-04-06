Львів отримав 300 флаконів імуноглобуліну для лікування тяжких випадків дифтерії

Найкращим способом профілактики дифтерії є своєчасна і повна вакцинація дітей і дорослих.

До Львова доставили 300 флаконів імуноглобуліну для лікування до 150 тяжких випадків дифтерії, передає World Health Organization (WHO).

Як стверджують медики, своєчасна і повна вакцинація дітей і дорослих є найкращим способом профілактики дифтерії.

Згідно з календарем, діти отримують щеплення від 10 небезпечних хвороб

гепатит В: у першу добу життя, через 2 та 6 місяців;

туберкульоз: на 3-5 добу;

кір, паротит, краснуха: перша доза у 12 місяців, друга – у 6 років;

дифтерія, правець: у 2, 4, 6 та 18 місяців, тоді у 6 років і ревакцинація через кожні 10 років;

кашлюк: у 2, 4, 6 та 18 місяців;

поліомієліт: у 2, 4, 6 та 18 місяців, а тоді у 6 та 14 років;

гемофільна інфекція: у 2,4 та 12 місяців.

Тут можна побачити сам календар вакцинації і звіритися з ним.