Львів отримав 300 флаконів імуноглобуліну для лікування тяжких випадків дифтерії

Найкращим способом профілактики дифтерії є своєчасна і повна вакцинація дітей і дорослих.
До Львова доставили 300 флаконів імуноглобуліну для лікування до 150 тяжких випадків дифтерії, передає World Health Organization (WHO).
Як стверджують медики, своєчасна і повна вакцинація дітей і дорослих є найкращим способом профілактики дифтерії.
Згідно з календарем, діти отримують щеплення від 10 небезпечних хвороб
- гепатит В: у першу добу життя, через 2 та 6 місяців;
- туберкульоз: на 3-5 добу;
- кір, паротит, краснуха: перша доза у 12 місяців, друга – у 6 років;
- дифтерія, правець: у 2, 4, 6 та 18 місяців, тоді у 6 років і ревакцинація через кожні 10 років;
- кашлюк: у 2, 4, 6 та 18 місяців;
- поліомієліт: у 2, 4, 6 та 18 місяців, а тоді у 6 та 14 років;
- гемофільна інфекція: у 2,4 та 12 місяців.
Тут можна побачити сам календар вакцинації і звіритися з ним.