Львівські кардіохірурги вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати миготливу аритмію

Лікарі провели нову операцію - кріоабляцію.

Кріоабляція застосовується для лікування фібриляції передсердь та лівопередсердних тахіаритмій. У Львові під час неї в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот із температурою -60 °C, який вбив хворі ділянки серця.

Про це повідомив лікар, в.о. директора територіального медоб’єднання Олег Самчук.

Чому важливо робити такі операції

Миготливав аритмія - головна причина виникнення ішемічних інсультів. За неї в передсердя іде імупульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину за норми - 50-60. Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, а відповідно до цього підвищується і ризик винекнення інсультів.

"З миготливою аритмією живуть до 800 тисяч українців. Раніше вони не мали шансу одужати, бо хвороба не лікується медикаментозно: ліки хіба розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу", - говорить лікар.

Тепер завдяки такій операції, як кріоабляція, з’явилася змога заморожувати ділянки передсерця, щоб вони не пропускали до відділів органу хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання - 90%.

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Що відомо про пацієнта

Першим шанс на рятівну операцію отримав львів’янин, який хворів із 2018 року.

Його ситуація особлива: чоловік не міг пити кроворозріджувальних, бо має лише одну нирку. Перед операцією стан пацієнта уже був вкрай важким, напади повторювалися по кілька разів на добу. Йому загрожував інсульт.

Наразі ця небезпека позаду.

Після нього кріоабляції виконано ще двом пацієнтам.