Любов до кави та шоколаду закладена в ДНК - дослідження 

Люди з "кавовим геном" більш енергійні та мають високий метаболізм.

Американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти.

Про це повідомляє CNN.

Чи справді кава провокує безсоння

З'ясувалося, що люди, які віддають перевагу чорній каві в більшості випадків також люблять темний шоколад. Крім того, "ген кави" впливає на те, чому одні люди випивають багато чашок кави на день, а інші — ні.

"Люди з цим геном швидше засвоюють кофеїн, тому стимулювальні ефекти зникають швидше, і їм потрібно пити більше кави", — сказала Мерилін Корнеліс, доцентка профілактичної медицини Медичної школи Фейнберга Північно-Західного університету у штаті Іллінойс.

Також люди з подібною генетичною схильністю віддають перевагу простому чаю, ніж підсолодженому та гіркому темному шоколаду, ніж більш м'якому молочному шоколаду. Причому це не пов'язано зі смаковими якостями напоїв, запевняють вчені. Люди з геном віддають перевагу чорній каві та чаю, тому що вони пов'язують гіркий смак із підвищенням розумової активності, чого вони прагнуть від кофеїну.

Нагадаємо, дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health, засвідчило, що у тих, хто вживає каву, на 21% рідше розвиваються хронічні захворювання печінки, на 20% рідше - хронічна або жирова хвороба печінки і на 49% нижча смертність від хронічних захворювань печінки, ніж у тих, хто її не пив.

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