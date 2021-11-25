Люди можуть знизити ризик фібриляції передсердь, уникаючи алкоголю

Люди можуть знизити ризик фібриляції передсердь, уникаючи алкоголю

Алкоголь може викликати довготривалу аритмію.

Нове дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, яке перевіряло можливі причини поширених серцевих захворювань, включаючи вживання кофеїну, систематичне недосипання та сон на лівому боці, показало, що лише вживання алкоголю пов’язане з більшою кількістю епізодів серцевої аритмії.

Автори нового експерименту роблять висновок, що люди можуть знизити ризик фібриляції передсердь (ФП), уникаючи певних тригерів, потужним з яких є алкоголь, пише Medical Xpress.

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Дослідження опубліковано в JAMA Cardiology і було представлено 14 листопада 2021 року на щорічних наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації.

«Хоча кофеїн був найбільш часто обраним тригером для тестування, ми не знайшли жодних доказів короткострокового зв’язку між споживанням кофеїну та фібриляцією передсердь. Навпаки, споживання алкоголю найбільш постійно демонструвало підвищений ризик фібриляції», - сказано у джерелі.

В експерименті взяли участь близько 450 осіб, понад 200 з яких - чоловіки.

Учасники рандомізованого клінічного дослідження використовували мобільний пристрій для запису електрокардіограми разом із додатком для телефону, щоб реєструвати потенційні причини фібриляції передсердь (ФП):

вживання алкоголю та кофеїну,

сон на лівому боці чи недосипання,

вживання великої кількості їжі,

дотримання конкретної дієти,

заняття фізичними вправами та інше, що, на їхню думку, має відношення до ФП.

Нове дослідження продемонструвало, що вживання алкоголю було єдиним тригером, який постійно призводив до значно більшої кількості епізодів ФП, які повідомляли про себе.

«Це дослідження за допомогою мобільного додатку прокладе шлях багатьом медикам і пацієнтам для проведення подібних персоналізованих експериментів», — доповіли науковці.

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