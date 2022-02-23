Людство вкладає у власне вимирання 1,8 трлн доларів щороку – дослідження

Світ витрачає 2% світового ВВП, на субсидії, які спричиняє руйнування екосистем і зникнення видів. Іншими словами, державні гроші фінансують наше власне вимирання.

Уряди різних країн виділяють загалом 1,8 трлн доларів на рік як державні субсидії бізнесу, шкідливому для стійкості клімату та дикої природи. Вважається, що ці гроші стимулюють соціально-економічний розвиток, але насправді руйнують екосистеми і наближають вимирання людства.

Про це йдеться у звіті природоохоронних організацій The B Team та коаліції Business for Nature.

"Однак за допомогою політичної рішучості та радикальної співпраці державного та приватного секторів ми можемо реформувати ці шкідливі субсидії та створити можливості для справедливої, природно-позитивної економіки з нульовою чистотою", – йдеться у звіті.

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Що таке екологічно шкідливі субсидії?

Екологічно шкідливі субсидії (EHS) – це державні програми, які заохочують нестійке виробництво чи споживання, завдаючи шкоди глобальним екосистемам, що стоїть на природні ресурси та провокуючи екстремальну зміну клімату.

Такі субсидії надаються у різних формах: кредити, податкові пільги, нормативні винятки.

EHS поширені у сферах сільського та лісового господарств, будівництва, видобутку викопного палива, морського рибальства, транспорту та водопостачання.

Наприклад, може йтися про надання податкових пільг для виробництва яловичини в Амазонії або фінансування відкачування підземних вод на Близькому Сході.

Експерти пропонують ліквідувати EHS або перенаправити їх на користь екофрендлі бізнесу, а також додатково мотивувати зелені компанії.