Макарони без шкоди для фігури: секрети італійських кухарів та дієтологів розкриті

Їмо макарони і худнемо

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Макарони — улюблена страва мільйонів, але часто потрапляють у «чорний список» тих, хто слідкує за фігурою. Чи справді варто відмовлятися від насолоди улюбленою пастою заради стрункості? Експерти з Італії, батьківщини макаронів, та провідні дієтологи розкривають секрети, як їсти макарони та не набирати зайву вагу.

Обирайте правильні макарони

Перший і найважливіший крок — це вибір правильних макаронів. Забудьте про м’які та швидкорозварювані сорти! Ваш ідеальний варіант — макарони з твердих сортів пшениці (durum). Вони мають нижчий глікемічний індекс, що означає повільніше вивільнення енергії та тривале відчуття ситості.

Дієтологи також радять звернути увагу на цільнозернові макарони. Вони багаті на клітковину, вітаміни та мінерали, що не лише корисно для травлення, але й допомагає контролювати вагу. Експериментуйте з макаронами з гречаного або житнього борошна — це також чудовий вибір для різноманітного та здорового раціону.

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Контролюйте розмір порцій

Навіть найкорисніші макарони можуть призвести до набору ваги, якщо не контролювати розмір порцій. Дієтологи рекомендують обмежувати разову порцію 200-250 грамами вже зварених макаронів. Важливо пам’ятати про баланс на тарілці: макарони повинні займати не більше третини, а решту простору слід віддати свіжим або тушкованим овочам, нежирному м’ясу, рибі чи морепродуктам.

Готуйте макарони правильно

Італійські кухарі мають свій секрет приготування ідеальної пасти — «al dente». Це означає, що макарони повинні бути злегка твердими при укусі. Такий спосіб приготування сприяє нижчому глікемічному індексу порівняно з перевареними макаронами.

Цікавий лайфгак від дієтологів — охолоджені макарони мають ще нижчий глікемічний індекс. Тому ви можете сміливо готувати пасту заздалегідь і насолоджуватися нею холодною у салатах або розігрітою.

Уникайте шкідливих соусів

Найчастіше зайві кілограми «приходять» не від самих макаронів, а від калорійних та жирних соусів. Забудьте про вершкові заправки, майонез та оброблені соуси з магазину. Натомість італійські кухарі радять робити ставку на легкі та ароматні соуси на основі свіжих помідорів, різноманітних овочів, якісної оливкової олії, запашних трав та спецій.

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Додавайте корисні інгредієнти

Щоб зробити страву з макаронів ще кориснішою та ситнішою, додавайте до неї велику кількість овочів — вони багаті на клітковину, вітаміни та мінерали. Нежирне м’ясо, риба та морепродукти стануть чудовим джерелом білка. А невелика кількість горіхів додасть корисних жирів та ще більше клітковини.

Кулінарні поради від італійських маестро:

Ніколи не промивайте макарони після варіння — це допомагає соусу краще обволікати їх.

Оливкова олія першого віджиму — ваш найкращий друг на кухні.

Не переварюйте пасту — «al dente» це не лише смачно, але й корисно.

Не скупіться на свіжі овочі — вони зроблять вашу страву легшою та вітаміннішою.

Отже, макарони не є забороненим продуктом під час схуднення. Правильний вибір виду макаронів, контроль порцій та розумний вибір доповнень допоможуть вам насолоджуватися улюбленою стравою без шкоди для фігури.