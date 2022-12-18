Мандарини до святкового столу: які вітаміни ми отримуємо зі свіжих цитрусових

Улюблений новорічний цитрусовий багатий на мінерали та антиоксиданти.

Мандарини не лише додадуть святкового настрою, а й забезпечать вітаміном С.

Про це нагадує засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

"Чотири плоди середнього розміру — добова норма вітаміну С, який важливий для здоров'я шкіри, загоєння ран та правильної імунної функції", — зазначає дієтологиня.

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У мандаринах більше міді, ніж у багатьох фруктах. Елемент сприяє червоним кров'яним тільцям та засвоєнню заліза. Це допомагає транспортувати кисень до тканин.

У мандаринах більше бета-каротину та бета-криптоксантину, ніж у звичайних апельсинах.

Бета-каротин та бета-криптоксантин є антиоксидантами, які можуть допомогти знизити ризик розвитку деяких видів раку.

Мандарини також є гарним джерелом розчинної клітковини, яка допомагає довше відчувати ситість після їжі.

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про користь курячих яєць, як одного з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Також ви дізналися, що селен — мікроелемент, який відіграє важливу роль в обміні речовин та функції щитовидної залози.

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