Медичний відвід і протипоказ для щеплення від COVID-19: у МОЗ розповіли, кому видаватимуть довідки

Медичний відвід і протипоказ для щеплення від COVID-19: у МОЗ розповіли, кому видаватимуть довідки

При абсолютних протипоказах до вакцинації від коронавірусу видаватимуть довідки. Йдеться про 1% людей.

Тим, у кого є медичний відвід і реальні протипоказання для вакцинації від коронавірусу, видаватимуть медичні довідки встановленої форми, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

В інтерв'ю Кузін надав перелік абсолютних медичних протипоказів для кожної людини, що оцінюватиме лікар.

За словами головного санітарного лікаря, більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази, але під час консультації у свого сімейного терапевта виявляться, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусної хвороби.

"Наприклад, якщо ми говоримо про серцево-судинні хвороби – це не протипоказання, а навпаки – показання для проведення вакцинації", – сказав Кузін .

В українському законодавстві, за його словами, є лише один термін – абсолютні медичні протипокази і це медичні стани, за яких людина не має і не може отримати вакцинацію. Йдеться про доволі невелику кількість – менше одного відсотка людей.

Абсолютний медичний

Ігор Кузін особисто не назвав конкретні недуги, що є абсолютним медичним протипоказом до щеплення. За його словами кожен лікар може надати перелік абсолютних медичних протипоказів, і до того ж на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками є інструкції до кожного типу вакцини, яку застосовують в Україні.

Ресурс надає інформацію про потенційні побічні дії, несприятливі події після імунізації та про можливі протипокази. Наприклад, точно відомо, що щеплення вагітних CoronaVac є нерекомендованим, бо немає доказової бази, не було досліджень.

Pfizer можна рекомендувати, і тут уже рішення лікаря – або призначати, або не призначати. Лікар має оцінити співвідношення користі та ризику.

Медичний відвід залежить і від типу вакцини, віку, від анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було.

"Назвати якісь універсальні п'ять-шість просто неможливо, бо вони сильно залежать від стану кожної конкретної людини. Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини", – пояснює санлікар.

Як працюватиме медичний відвід для щеплення

На запитання про те, чи зможе людина з такою довідкою піти в ТРЦ, кінотеатр, ресторан у «червоній» зоні, Ігор Кузін каже, що їхній відсоток буде надмалим. Скоріше за все, таке питання врегулюють у найближчих редакціях постановою Кабміну. Завчасно передбачати якусь квоту для людей, які матимуть абсолютні медичні протипокази, не планують.

"Це поодинокі випадки і зараз таких жорстких протипоказів для введення вакцини майже не існує", – додає він.

Водночас є інші випадки, як-от людина після введення першої дози – того ж дня чи наступного – потрапила до лікарні.

За словами санілкаря, якщо пацієнти почуваються погано після вакцинації або в них є якісь специфічні симптоми, то вони можуть самостійно подати повідомлення про це за допомогою сайту Державного експертного центру МОЗ.

Протипоказ до другого етапу вакцинації

Будь-які випадки анафілаксії (підвищена чутливість до компонентів вакцин або до самої вакцини) чи анафілактична гостра реакція впродовж 30 хвилин після введення препарату можуть бути протипоказом до завершення циклу вакцинації.

Такій людині можуть видати довідку про те, що вона отримала одну дозу і друга їй протипоказана. Або їй рекомендуватимуть інший тип вакцини для другого щеплення. Наприклад, інактивовану вакцину, якщо спершу була Pfizer. Для цього Національна технічна група експертів розробляє окремі рекомендації щодо того, яка лікарська тактика має бути щодо анафілактичних реакцій.

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