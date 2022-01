Медики попередили про приховану небезпеку кави для мозку

Надмірна любов до кави знижує когнітивні функції.

Кава, алкоголь, солодкі напої (якщо зловживати) можуть спричинити пошкодження мозку та порушення когнітивних функцій.

Про це пише Eat This, Not That! з посиланням на американських дієтологів.

Фахівці попередили, що велика кількість спиртного вбиває нейрони, а регулярне вживання алкоголю здатне пошкодити мозок. Аналогічний ефект спричинять солодкі напої.

Спеціалісти заявили про важливість обмеження вживання кави. Якщо у невеликих кількостях кофеїн позитивно впливає на розумовий процес, то надмірна любов до кави знижує когнітивні функції та має приховану небезпеку.

Небезпечна доза, кажуть медики, - понад шість чашок на день. Вона загрожує зменшенням мозку та розвитком деменції. Медики порадили також стежити за вживанням шоколаду та чаю.

Чи справді кава провокує безсоння

Раніше американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти.

