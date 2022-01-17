Медики протестували на мишах новий метод лікування ВІЛ-інфекції - чотири тваринки позбавились вірусу

Препарат, який активує млявий ВІЛ, у поєднанні з лімфоцитами ліквідував вірус.

Науковці зі США протестували на гризунах новий метод лікування ВІЛ-інфекції.

За даними у Nature Communications, в експерименті вчені застосували комбінацію препарату, що активує млявий вірус у клітинах, та цитотоксичні лімфоцити – природні кілери.

Лікування дозволило позбавити вірусу 40% мишей.

Невдовзі вчені планують покращити техніку, щоб довести цей результат до 100%.

ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини. Потрапляючи до організму людини, він послаблює імунну систему, нападаючи на певні клітини, покликані боротися з інфекціями.

Що показало дослідження

Антиретровірусні препарати пригнічують розмноження ВІЛ в організмі, але він залишається у млявому стані в клітинах, і за допомогою сучасної терапії повністю його позбутися не вдається. Медики намагаються вигадати спосіб вирізати вірус з генома. Так, нещодавно стартували перші клінічні випробування за допомогою методу молекулярних ножиць – технології CRISPR/Cas.

Спочатку провели випробування на мавпах. Лікування дозволило зменшити кількість вірусної ДНК у клітинах лімфатичних вузлів на 38-95 відсотків для різних тварин.

Інша команда дослідників досліджує ще один спосіб позбавлення клітин від ВІЛ. Вчені тестують речовину SUW133 - модулятор протеїнкінази. У роботі, опублікованій 2017 року, дослідники показали, що SUW133 здатен активувати млявий ВІЛ у клітинах, тому такі клітини потім розпізнає і знищує імунна система.

У новій роботі вчені на чолі з Джеромом Заком (Jerome A. Zack) з Університету Каліфорнії у Лос-Анджелесі вирішили вдосконалити винайдений метод лікування. Вони додали до SUW133 природні кілери – лімфоцити, які знищують внутрішньоклітинні бактерії та віруси. Таке лікування протестували на мишах, заражених вірусом. Протягом п'яти днів тваринам на додаток до експериментальної терапії давали також антиретровірусні препарати, а потім припинили їхнє використання, щоб оцінити, чи вдалося позбавити тварин ВІЛ.

Після відміни антиретровірусних препаратів у 40% мишей (4 з 10 тварин) вірусу в крові не виявили, що свідчить про знищення неактивних вогнищ ВІЛ у клітинах. У той же час у мишей з контрольної групи і тих мишей, які лікувалися тільки SUW133 або природними кілерами, після відміни антиретровірусних препаратів ВІЛ став знову визначатися в крові.

Чи це крок у лікуванні ВІЛ?

Так, у власному дослідженні вчені довели, що метод працює на практиці, але це не все.

Тепер медики мають підкоригувати його таким чином, щоб вірус елімінувався у 100% мишей. Крім цього, ще чекають на додаткові дослідження на мавпах перед тим, як перейти до клінічних досліджень у людини.

У світі є люди, організм яких впорався із вірусом імунодефіциту самостійно. Поки що таких людей лише двоє, і вчені зараз уважно вивчають їхню імунну систему. Медики сподіваються зрозуміти, що дозволило цим пацієнтам позбутися ВІЛ, а потім розробити нові ліки, які допоможуть іншим хворим.