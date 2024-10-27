Медики розповіли про п'ять причин, чому варто додати рибні консерви до свого щоденного раціону

Лікарі стверджують, що рибні консерви потрібно додати до свого щоденного раціону. І діляться п'ятьма основними причинами, чому вони корисні.

Рибні консерви, включаючи лосось, сардини, скумбрію та анчоуси є стабільними поживними речовинами, наповненими корисними для серця речовинами. Вживання риби, особливо тієї, що містить омега-3 жирні кислоти, є важливою рекомендацією середземноморської дієти, яку U.S. News & World Report незмінно називає однією з найздоровіших моделей харчування у світі.

Чим корисні рибні консерви: п'ять причин їх їсти

Це чудове джерело Омега-3

Омега-3 жирні кислоти є незамінними жирами, які не в змозі виробляти наше тіло самостійно. Деякі дослідження, наприклад, стаття 2019 року в International Immunology, показують, що дієта, багата Омега-3, може мати позитивний вплив на весь організм, оскільки ці здорові жири мають протизапальну дію.

Згідно зі статтею в Food & Function за 2018 рік, Омега-3 жирні кислоти допомагають захистити вас від серцевих захворювань, підвищуючи рівень корисного холестерину. А ще вони відіграють ключову роль у здоров’ї суглобів, оскільки було показано, що їхня протизапальна природа допомагає хворим на остеоартроз, згідно з оглядом у Nutrients за 2022 рік.

Різновиди риби, які зазвичай консервовані, такі як анчоуси, лосось, сардини та тунець, є чудовими джерелами Омега-3 жирних кислот. Відповідно до дієтичних рекомендацій Америки на 2020-2025 роки, дорослим рекомендовано їсти 225 г морепродуктів щотижня.

Рибні консерви зберігаються довше

Згідно зі звітом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН за 2018 рік, за оцінками, 27% усієї виловленої риби в усьому світі викидається. Швидше за все, це пов’язано з коротшим терміно безпеки свіжих харчових продуктів. Крім того, що консервовані морепродукти є менш дорогим варіантом, ніж свіжі морепродукти, їх закривають у герметичний контейнер і нагрівають або зберігають у солі, подовжуючи термін їх зберігання до років замість днів.

Навіть заморожена риба, яка є менш дорогим варіантом, ніж свіжа, не зберігає такої ж якості так довго, як рибні консерви. Завдяки стабільному зберіганню рибні консерви є надійним, насиченим поживними речовинами протеїном для тих, хто має обмежений доступ до свіжих продуктів. Це також чудовий варіант для подорожей, кемпінгу та пікніка.

Природне джерело кальцію і вітаміну D

Вітамін D і кальцій працюють у тандемі для підтримки здоров’я кісток. Хоча наше тіло може виробляти вітамін D за допомогою сонячного світла, це одна з поживних речовин, яку найважче отримати в організмі.

Рибні консерви, такі як тунець, лосось, форель і сардини, є чудовим джерелом кальцію та вітаміну D. Фактично, 85 г лосося містять приблизно 71% від рекомендованої добової норми вітаміну D, згідно з даними Національні інститути здоров'я.

Смачний та універсальний продукт

Цілком можливо, найкраща причина їсти рибні консерви тому, що вони смачні та універсальні, самі по собі чи як інгредієнт інших страв. Багато видів рибних консервів, як-от восьминоги, кальмари та мідії, можна подавати безпосередньо з банок, а ось інші ідеально підходять для додавання до рецептів.

Цінне джерело білка

Загалом, кажуть лікарі, рибні консерви дають нашому організму не лише цінні мікроелементи. Вони також є доступним джерелом білка. А ще в консервації багато заліза, йоду, кальцію, фосфору, калію. Однак, краще обирати рибу у власному соку, а не в олії.

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