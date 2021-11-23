Медики застерігають про побічні ефекти надмірної кількості вісцерального жиру після 50 років

Медики застерігають про побічні ефекти надмірної кількості вісцерального жиру після 50 років

Зазвичай, кажучи про зайву вагу, ми звинувачуємо у цьому підшкірний жир. Однак, як виявилося, вісцеральний має більший ризик для нашого здоров’я.

Накопичення вісцерального жиру збільшується з віком. За словами експертів, це є результатом зміни гормонів і метаболізму.

Що ж собою являє вісцеральний жир?

Це тип жирових відкладень, які знаходяться навколо життєво важливих органів, включаючи печінку, шлунок та кишечник, у черевній порожнині. Вісцеральний жир відрізняється від підшкірного, який міститься практично на поверхні - під шкірою в різних частинах тіла.

Які саме ризики для здоров’я пов’язані із надмірною кількістю вісцерального жиру

Розглянемо дослідження.

Загроза серцевих захворювань

Вісцеральний жир підвищує рівень жиру в крові через печінку. Виробництво холестерину відбувається в печінці, і люди з вищим рівнем вісцерального жиру мають надвисокий рівень загального холестерину. А це у свою чергу пов’язано з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, тому в цілому збільшення кількості циркулюючого жиру погано впливає на роботу серця.

Ризик розвитку неалкогольної жирової дистрофії печінки

Жирова хвороба печінки – це скупчення жирової тканини в нашій печінці. Захворювання часто пов’язане з ожирінням та іншими порушеннями обміну речовин. Збільшення вісцерального жиру призводить до запалення печінки та тривалого відкладення жиру в тканині органу.

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Підвищений рівень болю

Медики, які досліджують артрит дійшли висновку, що вісцеральний жир був пов’язаний саме з підвищенням рівня болю, а підшкірний жир взагалі не був пов’язаний з рівнем болю.

Вісцеральний жир за своєю природою є більш токсичним, ніж підшкірний. Деякі дослідження пов’язують високий рівень вісцерального жиру зі збільшенням маркерів запалення, які сприяють виникненню болю.

Звичайно, необхідні додаткові дослідження в цій галузі, щоб визначити основні механізми.

Підвищена інсулінорезистентність

У осіб без діабету вісцеральний жир був сильним провісником розвитку інсулінорезистентності. Насправді, багато експертів погоджуються, що втрата вісцерального жиру є більш важливою для контролю діабету та цукру в крові, ніж загальна втрата ваги.

Зрештою, тип ваги, який ми втрачаємо, має значення для нашого здоров’я.

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Підвищений артеріальний тиск

У жінок у постменопаузі збільшення накопичення вісцерального жиру було пов’язано як з підвищенням артеріального тиску, так і з підвищенням резистентності до інсуліну.

Крім того, гормональні зміни під час менопаузи можуть зробити схуднення більш складним.

zakruti.com

Як позбутися вісцерального жиру?

Лише зміною способу життя.

Щоб боротися з природним накопиченням жиру з віком, подумайте про те, щоб позбутися своїх повсякденних звичок, які до цього призвели.

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Полюбляєте солодощі, підсолоджуєте чай, каву, ранкову кашу? Змінть цю звичку. Як правило, 21 дня вам вистачить, щоби звикнути до безцукрової дієти. Лише 21 день! Погодьтеся, це не так багато порівняно з тим часом, за який ви накопичували свої жирові відкладення.

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