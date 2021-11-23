Медики застерігають про побічні ефекти надмірної кількості вісцерального жиру після 50 років

Зазвичай, кажучи про зайву вагу, ми звинувачуємо у цьому підшкірний жир. Однак, як виявилося, вісцеральний має більший ризик для нашого здоров’я.
Накопичення вісцерального жиру збільшується з віком. За словами експертів, це є результатом зміни гормонів і метаболізму.
Що ж собою являє вісцеральний жир?
Це тип жирових відкладень, які знаходяться навколо життєво важливих органів, включаючи печінку, шлунок та кишечник, у черевній порожнині. Вісцеральний жир відрізняється від підшкірного, який міститься практично на поверхні - під шкірою в різних частинах тіла.
Які саме ризики для здоров’я пов’язані із надмірною кількістю вісцерального жиру
Розглянемо дослідження.
Загроза серцевих захворювань
Вісцеральний жир підвищує рівень жиру в крові через печінку. Виробництво холестерину відбувається в печінці, і люди з вищим рівнем вісцерального жиру мають надвисокий рівень загального холестерину. А це у свою чергу пов’язано з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, тому в цілому збільшення кількості циркулюючого жиру погано впливає на роботу серця.
Ризик розвитку неалкогольної жирової дистрофії печінки
Жирова хвороба печінки – це скупчення жирової тканини в нашій печінці. Захворювання часто пов’язане з ожирінням та іншими порушеннями обміну речовин. Збільшення вісцерального жиру призводить до запалення печінки та тривалого відкладення жиру в тканині органу.
Підвищений рівень болю
Медики, які досліджують артрит дійшли висновку, що вісцеральний жир був пов’язаний саме з підвищенням рівня болю, а підшкірний жир взагалі не був пов’язаний з рівнем болю.
Вісцеральний жир за своєю природою є більш токсичним, ніж підшкірний. Деякі дослідження пов’язують високий рівень вісцерального жиру зі збільшенням маркерів запалення, які сприяють виникненню болю.
Звичайно, необхідні додаткові дослідження в цій галузі, щоб визначити основні механізми.
Підвищена інсулінорезистентність
У осіб без діабету вісцеральний жир був сильним провісником розвитку інсулінорезистентності. Насправді, багато експертів погоджуються, що втрата вісцерального жиру є більш важливою для контролю діабету та цукру в крові, ніж загальна втрата ваги.
Зрештою, тип ваги, який ми втрачаємо, має значення для нашого здоров’я.
Підвищений артеріальний тиск
У жінок у постменопаузі збільшення накопичення вісцерального жиру було пов’язано як з підвищенням артеріального тиску, так і з підвищенням резистентності до інсуліну.
Крім того, гормональні зміни під час менопаузи можуть зробити схуднення більш складним.
Як позбутися вісцерального жиру?
Лише зміною способу життя.
Щоб боротися з природним накопиченням жиру з віком, подумайте про те, щоб позбутися своїх повсякденних звичок, які до цього призвели.
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Полюбляєте солодощі, підсолоджуєте чай, каву, ранкову кашу? Змінть цю звичку. Як правило, 21 дня вам вистачить, щоби звикнути до безцукрової дієти. Лише 21 день! Погодьтеся, це не так багато порівняно з тим часом, за який ви накопичували свої жирові відкладення.
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