Методи проти старіння, якими користуються експерти

Що робити, щоб мати молодший вигляд.

Більшість із нас були б не проти мати вигляд та почуватися трохи молодшими за свій вік. Але багато з нас не усвідомлює, що існують науково підкріплені способи підтримувати тіло молодим як зсередини, так і ззовні, а в деяких випадках навіть усунути ознаки старіння, які ви можете почати робити сьогодні, просто там, де ви є.

Ось п’ять секретів проти старіння, якими користуються самі експерти.

Якісний сон

Якщо ви достатньо не відпочиваєте, ви старієте швидше.

Поганий сон загрожує багатьма проблемами, починаючи від депресії до діабету та серцево-судинних захворювань, заявили дослідники з Колумбійського університету.

«Сон проти старіння - це правило номер один», — нещодавно розповіла експертка з догляду за шкірою Ненсі Пеллегріно.

Сім-дев’ять годин якісного відпочинку на добу — саме стільки потрібно спати.

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Силові тренування та кардіо

Вправи з опором є ключовими для збереження щільності кісток і м’язової маси, які з віком зменшуються. Особливо корисні силові вправи, такі як штовхання, витягування, випади, підйоми, опускання та перенесення.

Достатня кількість вітаміну D

Вітамін D має вирішальне значення для здоров’я кісток — він допомагає їм засвоювати кальцій. Якщо ви не отримуєте його в достатній кількості, наражаєте себе на остеопороз, хворобу, при якій кістки втрачають щільність і стають більш схильними до поломок. Крім того: вітамін D — який діє як гормон в організмі — має позитивний вплив на імунну систему і навіть може допомогти усунути деякі вікові проблеми імунітету.

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Зменшіть споживання цукру

За надмірного споживання цукор зв’язується з колагеном і еластином, двома білками в нашій шкірі, які зберігають її пружною і молодою. Це створює кінцеві продукти глікації (або AGE), які пошкоджують колаген і еластин і фактично не дають організму їх відновлювати.

Пундики не є ключем до джерела молодості. Зменшіть споживання солодких напоїв та оброблених харчових продуктів. Зосередьтеся на фруктах, овочах та пісних білках.

Регулярні тренування

Результати кількох досліджень свідчать про те, що помірні фізичні вправи можуть покращити кровообіг і зміцнити імунну систему». Це, свою чергою, може надати шкірі більш молодий вигляд.

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Cell Metabolism, показало, що високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) можуть повернути старіння клітин і м’язів у літніх людей. Фітнес неможливо замінити жодними ліками.

Головне, тренуйтеся регулярно. Як на метаболічному, так і на молекулярному рівні фізична активність надає найбільшу користь.

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