Міфи про донорство крові: які фейки стають на заваді корисній справі

В Україні триває національна кампанія «Твоя кров може воювати».
Кожен українець (за винятком тих, хто має протипоказання до донорства крові) може підтримати військових і цивільних, для яких донорська кров є життєво необхідною.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Проте іноді поширювані фейки стають на заваді надзвичайно корисній справі.
Ми зібрали найпопулярніші міфи про донорство, аби упередження не завадили вам – за бажання – долучитися до загальноукраїнської ініціативи.
Міф 1:Донор може «підхопити» інфекції.
Факт: Донорство безпечне на 100%.
З кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові). Вони стерильні.
Використані інструменти при вас викидають.
Епоха скляних тар і багаторазових інструментів минула.
Міф 2: Донорство шкодить здоров’ю
Факт: здавати кров корисно, оскільки для донора це –
- профілактика серцево-судинних захворювань;
- стимуляція кісткового мозку;
- розрідження крові (зменшується ризик утворення тромбів);
- омолодження (поповнення нових та здорових клітин крові);
- іноді – очищення шкіри.
Міф 3: Здавати кров боляче.
Факт: Незручностей від болю значно менше, ніж, наприклад, від «уколів краси» чи татуювання. Процедура здачі крові триває недовго, 10-12 хв.
Міф 4: У донора беруть забагато крові.
Факт: усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе.
Це менше, ніж 1/10 крові у вашому організмі. При регулярному харчуванню всі компоненти відновлюються за 21 день. Часто донори відчувають у цей період не слабкість, а навпаки – приплив енергії.
Міф 5: Регулярна здача крові викликає звикання.
Факт: Звикання на хімічному рівні не відбувається.
Багато донорів дійсно починають здавати кров регулярно, декілька разів на рік, адже рятувати життя іншим та поліпшувати стан свого здоров’я – благородна справа.
Раніше ми писали про те, чи можна здавати кров після вакцинації, інфекційної хвороби.
Читайте також:
- У Львові в одній лікарні від початку війни використали понад тонну еритроцитів: людей закликають до донорства крові
- Дієта донора: як підготуватися до донації
- В Україні вже зареєстровано понад 5 тисяч потенційних донорів кісткового мозку