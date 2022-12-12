Міфи про донорство крові: які фейки стають на заваді корисній справі

В Україні триває національна кампанія «Твоя кров може воювати».

Кожен українець (за винятком тих, хто має протипоказання до донорства крові) може підтримати військових і цивільних, для яких донорська кров є життєво необхідною.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Проте іноді поширювані фейки стають на заваді надзвичайно корисній справі.

Ми зібрали найпопулярніші міфи про донорство, аби упередження не завадили вам – за бажання – долучитися до загальноукраїнської ініціативи.

Міф 1:Донор може «підхопити» інфекції.

Факт: Донорство безпечне на 100%.

З кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові). Вони стерильні.

Використані інструменти при вас викидають.

Епоха скляних тар і багаторазових інструментів минула.

Міф 2: Донорство шкодить здоров’ю

Факт: здавати кров корисно, оскільки для донора це –

профілактика серцево-судинних захворювань;

стимуляція кісткового мозку;

розрідження крові (зменшується ризик утворення тромбів);

омолодження (поповнення нових та здорових клітин крові);

іноді – очищення шкіри.

Міф 3: Здавати кров боляче.

Факт: Незручностей від болю значно менше, ніж, наприклад, від «уколів краси» чи татуювання. Процедура здачі крові триває недовго, 10-12 хв.

Міф 4: У донора беруть забагато крові.

Факт: усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе.

Це менше, ніж 1/10 крові у вашому організмі. При регулярному харчуванню всі компоненти відновлюються за 21 день. Часто донори відчувають у цей період не слабкість, а навпаки – приплив енергії.

Міф 5: Регулярна здача крові викликає звикання.

Факт: Звикання на хімічному рівні не відбувається.

Багато донорів дійсно починають здавати кров регулярно, декілька разів на рік, адже рятувати життя іншим та поліпшувати стан свого здоров’я – благородна справа.

Раніше ми писали про те, чи можна здавати кров після вакцинації, інфекційної хвороби.

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