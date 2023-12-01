Мінус 10 кілограмів: як швидко схуднути у животі та сідницях до Нового року

Розповідаємо, як схуднути в животі та інших частинах тіла, якщо до свята залишилося мало часу.

Якщо для вас актуальне питання схуднення до Нового року 2024, то на це залишився лише місяць. Як дуже швидко скинути зайві кілограми, щоб у новорічну ніч хизуватися перед подружками стрункою талією? Розповідаємо, що потрібно робити, аби позбутися зайвої ваги за 30 днів.

Як схуднути за місяць на 10 кг: перевірений лайфгак

Якщо зайнятися своєю фігурою вже зараз, то до Нового року можна позбутися кількох зайвих кілограмів. До того ж, це буде зовсім не важко і безпечно для здоров’я. Оскільки екстремальні дієти можуть завдати непоправної шкоди для організму.

Запам’ятовуйте, що потрібно робити, щоб швидко схуднути на 10 кілограмів за 30 днів.

Знайти мотивацію. У кожної дівчини вона може бути своя. Одні захочуть почати з нового року нове життя, інші мріють про шикарну сукню з останньої колекції, треті бажають бути привабливими та стрункими. Можна обирати будь-який варіант, головна умова – він повинен надихати вас і стимулювати працювати над зниженням своєї ваги. Для нагадування про свою мету можна поставити на заставку телефона дівчину зі стрункою фігурою чи фото гарної сукні, про яку ви мрієте.

У кожної дівчини вона може бути своя. Одні захочуть почати з нового року нове життя, інші мріють про шикарну сукню з останньої колекції, треті бажають бути привабливими та стрункими. Можна обирати будь-який варіант, головна умова – він повинен надихати вас і стимулювати працювати над зниженням своєї ваги. Для нагадування про свою мету можна поставити на заставку телефона дівчину зі стрункою фігурою чи фото гарної сукні, про яку ви мрієте. Скласти графік харчування. Збалансоване харчування, де є всі необхідні для організму продукти, - це запорука швидкого та здорового схуднення. Для початку, зі свого раціону варто прибрати такі харчі, які шкодять вашому здоров’ю та стрункості фігури. Це газована вода, копчене, солоне, солодке, жирне і смажене, кава з молоком, снеки, надмірні дози алкоголю. Все інше можна вживати у помірних кількостях, дотримуючись пропорцій: 40% вуглеводів, 25% жирів, 35% білків.

Збалансоване харчування, де є всі необхідні для організму продукти, - це запорука швидкого та здорового схуднення. Для початку, зі свого раціону варто прибрати такі харчі, які шкодять вашому здоров’ю та стрункості фігури. Це газована вода, копчене, солоне, солодке, жирне і смажене, кава з молоком, снеки, надмірні дози алкоголю. Все інше можна вживати у помірних кількостях, дотримуючись пропорцій: 40% вуглеводів, 25% жирів, 35% білків. Ставте реальні цілі. Більшість жінок дуже швидко закидають ідею схуднення на початкових етапах. А все через те, що думають схуднути на 20 кг за три дні, що цілком нереально. І на 10 кг за один тиждень також схуднути не вдасться, хіба що зі шкодою для здоров’я. Тим паче, що після агресивних дієт втрачені кілограми повертаються досить швидко і ще плюс кілька. Тому все потрібно робити поступово. І раптом так сталося, що ви з’їли кілька зайвих тістечок, не варто себе сварити. Дозволяйте собі іноді відходити від норми. Тоді процес схуднення для вас буде швидким та легким.

Як схуднути на 5 кг за допомогою спорту

Для того, аби ефект був максимальним та швидким, необхідно у процес схуднення додати фізичні навантаження. Щоб швидше схуднути у животі, руках і ногах, потрібно займатися спортом. Знайдіть такі тренування, де поєднано силові та кардіонавантаження. Також варто переконатися, що ваша програма буде залучати в роботу над схудненням всі групи м’язів.

Прес – планка, човник, підйом тулуба, скручування.

– планка, човник, підйом тулуба, скручування. Сідниці та стегна – випади, присідання, підйом тазу.

– випади, присідання, підйом тазу. Руки – відтискання, підйоми рук угору з розгинанням ліктів.

Якщо вам протипоказані фізичні вправи за станом здоров’я, можна покрутити пластикове кільце, робити легку руханку або частіше гуляти на вулиці. Якщо кожного дня гуляти на свіжому повітрі по 15 хвилин, це зміцнить вашу серцеву-судинну систему, легені, м’язи і позитивно позначиться на фігурі.

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