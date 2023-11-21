Мінус 5 кілограмів за тиждень: всі секрети томатної дієти для швидкого схуднення - меню

Якщо потрібно швидко та безпечно схуднути, можна скористатися рекомендаціями тайванських дієтологів.

Хто б не хотів за тиждень скинути до п’яти кілограмів зайвої ваги? Виявляється, такий трюк цілком можливий і безпечний для здоров’я, так говорять тайванські медики. Розповідаємо, як за сім днів скинути 5 кілограмів зайвої ваги за допомогою томатного соку та помідорів.

У чому секрет томатної дієти

Тайванські вчені нещодавно провели дослідження. Упродовж дванадцяти днів дієтологи пропонували групі жінок із зайвою вагою щодня з’їдати по одному кг помідорів. Учасники експерименту також випивали по 450 мл соку кожного дня. Раціон та фізичні навантаження жінок залишалися звичними, їх не змінювали. За 12 днів вага кожної жінки зменшилася у середньому до 5 кг, а об’єм талії скоротився на 3-4 см. Також дієта вплинула на рівень «поганого» холестерину, він зменшився на 12%.

Науковці переконані, що таких результатів жінки змогли досягнути завдяки томатній дієті. Бо помідори вкрай корисні для організму, оскільки мають багато клітковини, калію, магнію, фосфору, вітамінів групи В, С, органічних кислот. Також у їхньому складі є холін – фермент, що стимулює роботу печінки.

Помідори містять лікопен – протиракову речовину, що сприяє природньому очищенню клітин, крові та судин від вільних радикалів та інших шкідливих сполук. А ще лікопен приводить цукор в організмі до норми, тому помідори допоможуть схуднути навіть діабетикам. Вчені довели, що помідори покращують настрій, допомагають тим, хто на дієті, пройти її без депресії та зривів.

Як худнути на помідорах — основні правила

Є кілька видів дієт на томатах. Якщо вкрай потрібно скинути зайву вагу за короткий період часу, підійде швидка помідорна дієта на сім днів. Основу раціону в цей період складатимуть помідори червоного, жовтого і рожевого кольорів у найрізноманітніших видах і стравах. А на сніданок і замість перекусів необхідно пити томатний сік – натуральний, свіжий і бажано без солі.

Також у період схуднення потрібно надавати перевагу низькокалорійним томатним супам і салатам з помідорами. Можна їсти у невеликих кількостях таку їжу: варені яйця, сири, житні хлібці, вівсянку, курятину та рибу, пити зелений чай.

Меню томатної дієти на день

Сніданок №1 – вівсянка на воді, одне варене яйце, 200 мл томатного соку.

– вівсянка на воді, одне варене яйце, 200 мл томатного соку. Сніданок №2 – дві-три тоненькі скибочки твердого сиру, одна склянка натурального томатного соку.

– дві-три тоненькі скибочки твердого сиру, одна склянка натурального томатного соку. Обід — томатний суп на курячому бульйоні, житній хлібець, зелень, фрукти і ягоди у невеликій кількості.

— томатний суп на курячому бульйоні, житній хлібець, зелень, фрукти і ягоди у невеликій кількості. Підвечірок — склянка томатного соку і одне вівсяне печиво.

— склянка томатного соку і одне вівсяне печиво. Вечеря – 180 грамів відвареної чи приготованої на пару морської нежирної риби, підійде хек чи минтай, салат з помідорів із цибулею та оливковою олією.

– 180 грамів відвареної чи приготованої на пару морської нежирної риби, підійде хек чи минтай, салат з помідорів із цибулею та оливковою олією. Перед сном — томатний сік або зелений несолодкий чай.

Кому не можна вдаватися до томатної дієти: протипоказання

Потрібно бути обережними з томатним соком і свіжими помідорами тим, у кого підвищена кислотністю шлунку. Також не слід переходити на томатну дієту тим, хто має захворювання 12-палої кишки та панкреатит.

При дотриманні дієти на томатному соці та помідорах намагайтеся не вживати солі. Томатний сік та сіль у поєднанні можуть провокувати набряки тіла.

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