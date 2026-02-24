ТСН у соціальних мережах

98
2 хв

Місяць без хліба: що станеться з вашим організмом за 30 днів

Хліб сам по собі не є ворогом здоров’я. Проблеми виникають тоді, коли булочки та батони займають у раціоні надто багато місця, витісняючи інші корисні продукти.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Що буде, якщо місяць не їсти хліба

Що буде, якщо місяць не їсти хліба / © pexels.com

Саме так сталося з журналісткою Розамун Дін, яка вирішила провести над собою експеримент: повністю відмовитися від хліба на 30 днів.

Навіщо вона це зробила

Кілька років тому Розамун діагностували онкологічне захворювання. Після того як вона увійшла в ремісію, вона переглянула свій спосіб життя та харчування, щоб мінімізувати ризик рецидиву.

Журналістка зізнається: хліб практично завжди був у її раціоні — тости на сніданок, сендвічі на обід, перекушування протягом дня. З часом ця любов до випічки почала відбиватися на вазі та самопочутті. Тоді Розамун вирішила: пора перевірити, чи зможе вона прожити місяць без хліба.

Як проходив експеримент

Найважчим виявилося відмовитися від звичного шматочка хліба до супу — без нього обід здавався неповноцінним. За порадою лікаря журналістка збільшила у раціоні кількість білка, клітковини та цільних продуктів, щоб уникнути відчуття голоду.

Замість булочок і хліба вона:

  • додавала більше овочів та бобових;

  • кладе фасоль і сочевицю у супи;

  • замінювала звичні перекуси горіхами;

  • уважніше стежила за складом продуктів.

Згодом Розамун помітила важливу річ: часто вона їла хліб не через голод, а від нудьги або стресу. Випічка стала своєрідною емоційною підтримкою.

Що змінилося за місяць

До кінця експерименту Розамун відзначила кілька помітних результатів:

  • вага зменшилася на 2 кг;

  • нормалізувався артеріальний тиск;

  • рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ знизився з 3,2 до 2,5 ммоль/л;

  • з’явилася більше енергії та менше бажання перекушувати спонтанно.

Крім того, вона навчилася краще розпізнавати справжній голод і не заїдати емоції.

Попри позитивний ефект, повністю виключати хліб із життя Розамун не планує. Тепер вона обирає цільнозернові варіанти або пече хліб сама, щоб контролювати його склад.

Висновок Розамун простий: справа не в самому хлібі, а в його кількості та якості. Баланс, різноманітність та усвідомленість у харчуванні важливіші за радикальні заборони.

98
